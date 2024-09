‘’Yavaş’’ belediyecilik esnafı canından bezdirdi! 'Bizim de hesap soracağımız bir sandık gelir...'

Ankara'nın Kızılay ilçesinde bulunan İzmir Caddesi'nde 7 ay önce başlayan cadde düzenlemesinin bitmeme vatandaşı çileden çıkarttı. Bitmek bilmeyen çalışmalar sebebiyle oluşan kirlilikten ve müşteri bulamamaktan şikayetçi olan esnaf mağdur oldu.Sabah'ın haberine göre; Yaşanan mağduriyeti anlatan 35 yıllık esnaf ve Ankara Kızılay İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Tanrıverdi; ''Mart ayında başlayan çalışmalar hala bitirilebilmiş değil. Müteahhite burayı neden bitiremiyorsunuz diye sorduğumuzda 'Belediyeden paramı alamıyorum' diyor. 2016 yılında Melih Gökçek burayı 20 günde yapıp bitirmişti. Burada altyapı yok. Kanalizasyon yok. Elektrik yok. Sadece yol yapılacak. Daha bir kere bile belediye başkanını burada görmedik. İnsan gelir bir bakar, neden bitmiyor diye bir sorar. Geçen gün bir eylem yaptık sonrasında da Fen İşleri Daire Başkanı geldi. 'Ben yeni atandım bu iş benim elimde patladı' dedi. Tozdan topraktan insanlar gelmek istemiyor.'Mansur Yavaş bize söz verdi. 'Esnaf mağdur olmayacak' 'dedi. Ama verdikleri sözleri tutmadılar. Bir elektrik kablosu 7 kere aynı yerden patlatılır mı? Hiçbirinde liyakat yok. Burayı ışıklandırıldın dedik,2 ampul takmak için ağacı kestiler. Taktıkları da halojen ambiyans lambalar cadde hala karanlık. Olan zavallı ağaca oldu. Atatürk bir ağaç kesilmesin diye evi taşımış ama Ankara Büyükşehir Belediyesi lamba takmak için ağaç kesiyor.'İzmir Caddesi'nde 35 yıldır esnaflık yaptığını belirten Mehmet Danacı: 'Ben 7 ay uğraşıp da daha kötü hale getirilen bir çalışma, ömrüm boyunca şahit olmadım. Bizim aylarca beklediğimiz düğün sezonunu bize zehir ettiler. Biz bu çalışma 9. aydan sonra başlasın diye buradaki 144 esnafın imzası ile Mansur Bey'e bir dilekçe verdik. Ama bizi mağdur etmeyi tercih ettiler. Ne zaman bitecek diye sorduğumuzda sürekli 1 ay içerisinde diyorlar. 7 ay oldu hala en ufak ilerleme yok. Bizim 1 ayımız 30 gün. Ben merak ediyorum Mansur Yavaş'ın 1 ayı kaç gün? Gece bir çivi çakılmıyor. Ankaralı resmen üvey evlat muamelesi görüyor. Dünya başkentleri arasında havalimanından şehir merkezine metro olmayan tek başkent Ankara. 6 yıldır gördüğümüz muamele bu. Az laf, çok iş sloganıyla yola çıkıldı ama geldiğimiz noktada hiç laf hiç iş oldu artık çünkü büyükşehir ortada yok.Amacımız kimseyi mağdur etmek değil ama ben 7 aydır dükkanımdan zarar yazıyorum. Altyapı çalışması diye bir şey yok. Yağmur Ankaralının korkulu rüyası haline geldi. Venedik olma yolunda gidiyoruz. Burada bir tane su gideri yok. 2001 yılında Melih Gökçek bütün esnaf arkadaşları topladı. '6 ay müsaade ederseniz altına otoparkla birlikte en baştan yaparım' dedi. Biz esnaflar dayanmayız dedik. 2001 teknolojisi ile 45 gün içinde tadilatı bitirildi. 2024 yılında bir yol yapımı 7 aydır bitirilemedi. Şunu sormak istiyoruz. Caddeyi berbat etmek için neden bu kadar zaman ve para harcıyorsunuz?'' şeklinde konuştu.Esnaf Necdet Yücel ''Yapılan çalışmalar tamamen plansız ve başıboş şekilde yapılıyor. İş güvenliği diye bir şey yok. Caddenin ortası şantiye alanı gibi her yanı açık. Elektrik kabloları ortada duruyor. Daha birkaç ay önce İzmir'de 2 vatandaşımız bu sorumsuzluk yüzünden canından oldu. Burada defalarca yüksek gerilim hattı patlatıldı. Önlem almak için illa can kaybı mı olması gerekiyor? Burada bir yangın çıksa itfaiye giremez o halde. Her gün elektrik kesintileriyle uğraşıyoruz. Burada gıda işi yapan esnaf kardeşimiz gece gelmiş dolaplarını boşaltmış elektrik kopunca.'' Dedi.Esnaf Tahir Doğan: Çok düzensiz ve gelişigüzel bir çalışma plansız bir çalışma yapılıyor. Çevre güvenliği sağlanmıyor tuhaf yani toz duman. Buradaki esnaf düşünülmeden hareket ediliyor. Burada 7-8 aydır çalışma var. Ama ne kimin yaptığı muamma. Mayın tarlasında yürür gibi yürüdüğün bir yerde de müşteri gelip de senden rahat rahat alışveriş yapar mı? Yapmıyor. Ayrıca insanların sağlığını da tehdit ediyor. Burada demire çiviye basabilirsiniz. Kaç kere elektrik kesildi. Elektrik kesilince de ister istemez erken kapatmak zorunda kalıyorsun. Yani burada kime verildiyse ihale, kontrol mühendisi bunun başındaysa bu nasıl yukarıya doğru gitmiyor? Bu adamın çalışıp çalışmadığı neden bildirilmiyor? Buradaki çalışmayı kim denetliyor? Denetleyen gelip de buradaki esnaf konusunda ya kardeş burası 10 günde bitecek 20 günde bitecek. Burada bir düzenleme yapılacak. Sizin mağduriyetinizi hemen gidereceğiz gibi bir açıklama yokBu sistemin böyle gitmesi çok büyük bir çelişki ve buradaki insanlara karşı bir saygısızlık. Ankara halkına saygısızlık. Bunun hesabı da mutlaka birileri tarafından verilmeli. Ha bu, biz küçük esnamız, biz kimseden hesap soramayız ama bizim de hesap soracağımız bir sandık gelir mutlaka karşımıza. Bu yapılanların unutulmaması gerekir.*Esnaf Cengiz Coşan: 'Plansız çalışmalar nedeniyle yollar kullanılmaz halde. Burada insanı düşünmek yayayı, esnafı düşünmek gerekir. Ama burada insan düşünülmemiş. Burası etap etap yapılabilirdi. Ama en çok iş yapılacağı dönemde biz oturuyoruz maalesef. Siftah yapmadan kapatan esnaflar var.'*Esnaf Mehmet Çiğdem: 'Burası köstebek yuvasına döndü. İnsanlar yürüyemiyor. Burada 3 tane işçi çalışıyor. Ayıptır günahtır. Ne zaman bitecek bu şekilde. Burada tarihi bir havuzumuz vardı. İzmir Caddesi'nin simgesiydi. Onu da kaldırdılar. 50 yıllık bir havuzda insanlar fotoğraf çektirirdi. Burası estetik olarak da geriye gitti. '*Esnaf Fahri Tanrıverdi: 'Bir proje yapılırken tuvalet unutulur mu? Tuvaleti unutmuşlar! Çocuk emzirme yeri unutulmuş. 50 yıldır olan tuvalet artık yok. Koskoca açık AVM diyoruz. Açık AVM'nin tuvaleti yok. Oraya piyano koyacaklarmış işte liyakat. Geçen yıl konulan çöp tenekeleri kepçeyle ezip bir kenara atıyorlar. Hani israfa karşıydınız bu israf değil mi?'