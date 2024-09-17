Meta’dan çarpıcı Rusya kararı! ABD seçimlerine haftalar kala harekete geçtiler

Sosyal medya devi Meta, pazartesi günü yaptığı açıklamada RT, Rossiya Segodnya ve diğer Rus medya platformlarına sansür uygulama kararı verdiklerini duyurdu. Yasağın uygulanması önümüzdeki günlerde başlayacak. Facebook'la beraber Meta'nın diğer uygulamaları olan Instagram, Whatsapp ve Threads de yasaktan nasibini alacak.RUS MEDYASINA KARŞI KESKİN ADIMMeta'nın bu kararı almasında, iki RT çalışanına karşı yöneltilen, 2024 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarının olması ileri sürüldü.Daha önce bazı medya kuruluşlarına karşı reklam yayınlanmasını engellemek ve gönderilerinin erişimini azaltmak gibi sınırlı adımlar atan Meta bu sansür hamlesi ile Rus medyasına karşı keskin bir adım attı.Sosyal medya devi konuya ilişkin ''Detaylı bir incelemeden sonra, Rus medya organizasyonlarına karşı uyguladığımız yaptırımları genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve bağlı diğer uzantılar yabancı müdahale faaliyetlerinden kaynaklı artık dünya çapında uygulamamızdan yasaklandılar'' açıklamasında bulundu.BLINKEN'IN İDDİASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLERSöz konusu yaptırım, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın iddiaları üzerine gündeme geldi. Cuma günü, eskiden Russia Today olarak bilinen, yeni adıyla RT Medya Firmasına dair yeni yaptırımlar açıklayan Blinken, bu medya organizasyonunun siber yeteneklere sahip olduğunu ve ''gizli bilgi etkileme operasyonları ile askeri tedarik faaliyetlerinde'' bulunduğunu iddia etti.Blinken sözlerine, ''Bugün, Rusya'nın benzer taktikleri dünya çapında nasıl uyguladığını ortaya çıkarıyoruz. Rusya'nın açık ve özgür toplumları yıkmak ve kutuplaştırmak için dezenformasyonu silah olarak kullanması dünyanın her yerine yayılıyor'' şeklinde devam etti.