Elon Musk'tan şüphe uyandıran 'suikast' şakası

Son zamanlarda Trump'a olan yakınlığı ile bilinen Elon Musk, sosyal medya hesabından 'suikast' paylaşımında bulunarak, daha sonrasında o paylaşımını sildi.Musk, paylaşımını, eski ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'daki golf sahasında düzenlenen bir suikast girişiminden saatler sonra yaptı.Bu kapsamda, ABD Gizli Servisi, Elon Musk'ın sosyal medyada paylaştığı ve 'Kimse Joe Biden'ı ya da Kamala Harris'i öldürmeye çalışmıyor' dediği bir gönderiden haberdar olduğunu bildirdi.Sonrasında söz konusu gönderisini silen Musk, şaka yaptığını açıkladı.Paylaşımında kullandığı emojiyle de dikkat çeken Musk'ın o gönderisi, birçok X kullanıcısı tarafından da eleştirildi.Ayrıca, bazı kullanıcılar tarafından bu paylaşımın, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'na karşı bir tahrik unsuru taşıdığı yorumunda bulunuldu.Musk'ın açıklamasını kınayan Beyaz Saray, 'Bu tür bir söylem sorumsuzcadır. Şiddet asla teşvik edilmemeli ya da şaka konusu edilmemelidir.' ifadesinde bulundu.Ayrıca, yapılan açıklamada, ülkenin hiçbir yerinde politik şiddete yer olmaması gerektiğine dikkat çekildi.'O KADAR DA KOMİK OLMAYABİLİYOR'Paylaşımını silen Musk, 'Bir gruba söylediğimde komik olan bir şey, X'te yazı olarak paylaşıldığında o kadar da komik olmayabiliyor' açıklamasında bulunarak, şakaların bağlam dışında ve yazılı olarak iletildiğinde daha az anlaşılır olduğunun altını çizdi.