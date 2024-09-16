MSB duyurdu! Asos ve Fırat Kalkanı'nda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, iki bölgede tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.
İki bölgede belirlenen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyi Asos'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB'den yapılan açıklamada, 'Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' denildi.