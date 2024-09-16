MSB duyurdu! Asos ve Fırat Kalkanı'nda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.İki bölgede belirlenen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.Buna göre, Irak'ın kuzeyi Asos'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.MSB'DEN AÇIKLAMAMSB'den yapılan açıklamada, 'Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' denildi.