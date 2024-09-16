Mersin'de kan donduran vahşet: Emekli profesör fıçıda ölü bulundu

Konya Selçuk Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz, Mersin'de çöplükteki plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak halde ölü bulundu. Emekli profesörün oğlu, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.Mersin'in Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Yapılan otopside cesedin, Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Emekli profesörün oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O.Doludeniz'i gözaltına aldı.Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin Adli Tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.