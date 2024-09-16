iOS 18 saat kaçta yayınlanacak? İşte iOS 18'i destekleyecek iPhone modelleri...

Apple'ın merakla beklenen iOS 18 güncellemesi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeniliklerle geliyor.BUGÜN SAAT 20:00'DA YAYINLANACAKBugün saat 20:00'da Türkiye'de sunulacak olan güncelleme, performans iyileştirmeleri ve yeni özelliklerle cihazların daha verimli çalışmasını sağlayacak.ŞİMDİYE KADARKİ EN GELİŞMİŞ İOS SÜRÜMÜiOS 18, güvenlik ve gizlilik konularında da önemli adımlar atıyor. Yeni güncelleme, kullanıcı verilerini daha iyi koruyacak ve cihazların güvenliğini artıracak yenilikler içeriyor.Ayrıca, kişiselleştirme seçenekleri sayesinde kullanıcılar, cihazlarını kendi ihtiyaçlarına göre daha esnek bir şekilde ayarlayabilecekler.Peki iOS 18 güncellemesini hangi modeller alacak?İŞTE İOS 18 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK CİHAZLAR!İPHONE 15İPHONE 15 PLUSİPHONE 15 PROİPHONE 15 PRO MAXİPHONE 14İPHONE 14 PLUSİPHONE 14 PROİPHONE 14 PRO MAXİPHONE 13İPHONE 13 MİNİİPHONE 13 PROİPHONE 13 PRO MAXİPHONE 12İPHONE 12 MİNİİPHONE 12 PROİPHONE 12 PRO MAXİPHONE 11İPHONE 11 PROİPHONE 11 PRO MAXİPHONE XSİPHONE XS MAXİPHONE XRIPHONE SE 2İPHONE SE 3