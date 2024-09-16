iOS 18 saat kaçta yayınlanacak? İşte iOS 18'i destekleyecek iPhone modelleri...
Apple, iOS 18 güncellemesini bugün yayınlayacak. Peki iOS 18 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İşte iOS güncellemesini alacak cihazlar...
Apple'ın merakla beklenen iOS 18 güncellemesi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeniliklerle geliyor.
BUGÜN SAAT 20:00'DA YAYINLANACAK
Bugün saat 20:00'da Türkiye'de sunulacak olan güncelleme, performans iyileştirmeleri ve yeni özelliklerle cihazların daha verimli çalışmasını sağlayacak.
ŞİMDİYE KADARKİ EN GELİŞMİŞ İOS SÜRÜMÜ
iOS 18, güvenlik ve gizlilik konularında da önemli adımlar atıyor. Yeni güncelleme, kullanıcı verilerini daha iyi koruyacak ve cihazların güvenliğini artıracak yenilikler içeriyor.
Ayrıca, kişiselleştirme seçenekleri sayesinde kullanıcılar, cihazlarını kendi ihtiyaçlarına göre daha esnek bir şekilde ayarlayabilecekler.
Peki iOS 18 güncellemesini hangi modeller alacak?
İŞTE İOS 18 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK CİHAZLAR!
İPHONE 15
İPHONE 15 PLUS
İPHONE 15 PRO
İPHONE 15 PRO MAX
İPHONE 14
İPHONE 14 PLUS
İPHONE 14 PRO
İPHONE 14 PRO MAX
İPHONE 13
İPHONE 13 MİNİ
İPHONE 13 PRO
İPHONE 13 PRO MAX
İPHONE 12
İPHONE 12 MİNİ
İPHONE 12 PRO
İPHONE 12 PRO MAX
İPHONE 11
İPHONE 11 PRO
İPHONE 11 PRO MAX
İPHONE XS
İPHONE XS MAX
İPHONE XR
IPHONE SE 2
İPHONE SE 3