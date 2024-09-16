Bakan Bayraktar ABD’ye gidiyor! Türkiye Doğal Gaz Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Kendi doğal gazını üretmeye başlayan; boru hatları, depolama tesisleri ve LNG terminalleriyle güçlü bir altyapı oluşturan Türkiye, farklı tedarik kaynakları bularak Avrupa'nın ve bölgesinin arz güvenliğine önemli katkılar sağlıyor.Özellikle 2024 yılında dünyada değişen ve gelişen gaz piyasasına uyumlu olarak hem uzun dönemli hem de uygun fiyatlı LNG anlaşmaları art arda geliyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ABD'de önemli temaslar gerçekleştirecek. ABD'nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı'na katılacak olan Bakan Bayraktar, 17-19 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte açılış törenine katılacak, sonrasında bakanlar panelinde bir konuşma yapacak.'Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği' başlıklı panelde Bakan Bayraktar ile birlikte ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Shri Hardeep SIngh Puri, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile Nijerya Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo da yer alacak. Bakan Bayraktar, panelde Türkiye'nin enerji politikalarını ve enerjide merkez ülke olma hedefini anlatacak.Bakan Bayraktar'ın Gastech kapsamında ABD, Mısır, Hindistan, Nijerya ve Libya gibi enerji alanında söz sahibi ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile görüşmesi sonrasında Türkiye ve Mısır arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.İki ülke, petrol ve doğal gaz alanında iş birliği yapmak üzere çalışmalar yürütüyor. Türk tarafı, Mısır denizlerindeki doğal gaza yönelik ilgi gösterirken Mısır, kendi doğal gaz tedarikini Türk FSRU (Yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) gemileriyle yapma konusunda istekli gözüküyor.Gastech, ayrıca önemli bir gelişmeye de ev sahipliği yapacak. BOTAŞ ile küresel bir enerji şirketi arasında doğal gaz anlaşması imza altına alınacak.Anlaşma, daha önce Ankara'da Shell ile imzalanana benzer bir şekilde uzun dönemli LNG anlaşması olacak. Anlaşmaya ilişkin detaylar, imza sonrasında Bakan Bayraktar tarafından açıklanacak.2 Eylül'de BOTAŞ ile Shell arasında bir anlaşma imzalanmış ve 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı konusunda mutabık kalınmıştı.Yine Mayıs ayında Bakan Bayraktar'ın ABD ziyareti kapsamında BOTAŞ 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı konusunda anlaşmaya varılmıştı.