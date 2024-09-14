New York'ta yatırım zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dev şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelecek

Türkiye'nin yeni ekonomi programının bir yılı New York'ta yatırımcılarla değerlendirilecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında 23-25 Eylül'de ABD'de bulunacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı yuvarlak masa toplantısına dünyanın dev şirketleri gelecek. Türk- Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) düzenlediği yemeğe dünyanın en büyük 100 şirketinin 20'sinin üst düzey yöneticisinin katılımı bekleniyor. Yemekte, Türkiye'ye yatırım fırsatları ve karşılıklı ticaret konuları masaya yatırılacak.New York'ta Türkiye'nin küresel piyasalarla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik iki önemli toplantı daha yapılacak. Goldman Sachs'ın Manhattan'daki genel merkezinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşmacı olarak katılacağı yatırım konferansı olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TAİK ve Citigroup tarafından düzenlenen görüşmelere katılacak. Citi konferansında, ABD'li yatırımcılara, 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın hedef ve politikaları ile Yatırımlarda Teknoloji Odaklı Kalkınma (YTAK) ve HIT-30 gibi teşvik programlarının tanıtılması planlanıyor.Türkiye-ABD ilişkilerinde son dönemde yakalanan pozitif ivmeyle ticaret hacmi 100 milyar dolar olarak hedeflenirken, buna ulaşmak için enerji, iklim ve ekipman üretimi gibi konularda iki ülke arasında işbirliklerinin artırılması amaçlanıyor. 2023 yılı itibarıyla ABD ile 14.8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33.5 milyar dolarlık ticaret hacmi yakalandı. Türkiye'de 2 bine yakın Amerikan şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam yatırımları 15 milyar doları buluyor. Türk şirketlerinin de ABD'de 11 milyar dolar yatırımı var. ABD, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline geldi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın her yıl gerçekleştirdiği 'Trade Winds Europe/Eurasia' forumu geçtiğimiz dönemde Türkiye'de yapılmıştı. Türkiye'nin 16 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı forumda ikili ticaret ve karşılıklı yatırımları artırma kararı alınmıştı.