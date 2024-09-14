AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e sert tepki! 'Cenazeye provokasyon yapmak için gidiyorlar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail güçleri tarafından başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesine katıldı. Cenazede acılı babanın yanında duran Özel, nerede olduğuna ve kimin yanında olduğuna aldanmadan TBMM Başkanı Numan Kurtuluş'a karşı siyasi polemik girişiminde bulundu.CHP'li Özgür Özel'in provokasyonuna karşılık vermeyen Kurtuluş ise, 'Burası yeri değil' diyerek Özgür Özel'i uyardı. Ancak Özel, uyarıları dinlemediği gibi Numan Kurtuluş'a 'Onun takdirini ben veririm' şeklinde cevap verdi.

CHP'li lÖzer'in karşılık bulmayan provokasyon girişimine AK Parti Ankara Milletveki Osman Gökçek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Osman Gökçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



'Acılı bir ailenin önünde böyle bir rezillik olur mu?



Özgür Özel ve ekibi cenazelere siyaset yapmak için geldikleri için bu tür rezilliklerin altına imza atıyor.'



'Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Meclis başkanımız Sayın Numan kurtulmuş yeri değil diyerek cenazeye ve aileye karşı saygısını gösterdi.



Anlaşılan o ki Cumhuriyet Halk Partisi cenazelerde provokasyon ve propaganda yapmak üzere oraya geliyor.



Özgür Özel sen bu konularda ne konuşabilirsin?



Hamas'ı terör örgütü olarak gören bir kişi oradaki insanları nasıl anlayabilir?'







