Yunan basını Çelik Kubbe'yi gündemine aldı: Türkiye kendi hava savunma sistemini kurdu

Türkiye, savunma sanayiinde önemli adımlar atarak küresel arenada dikkatleri üzerine çekiyor.Yerli ve milli projelerle ulusal güvenliğini güçlendiren Türkiye, özellikle hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve çeşitli mühimmat alanlarında büyük ilerlemeler kaydediyor.Bu alandaki en çarpıcı örneklerden biri ise, çok alçak ve yüksek irtifalardaki tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sunan Çelik Kubbe.Yunan Kathimerini gazetesi, Çelik Kubbe'yi detaylı bir şekilde ele alarak Yunanistan'daki ilgiyi yansıttı.Gazete, Türkiye'nin yapay zeka yetenekleri ile donatılmış yeni bir hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin tasarımını tamamladığını belirtirken hava savunma sistemi ile ilgili kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin Ağustos ayında yaptığı toplantıda alındığını yazdı.Haberde Çelik Kubbe'nin, çok çeşitli hava savunma araçlarını birbirlerine entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlayacağı da belirtildi.Haberde, Türkiye'nin 2000'li yıllarda tüm NATO üyelerinin ortak kullanımı için geliştirilen ACCS sistemini kullanmayı amaçladığını, ancak yaşanan bazı gelişmeler sonucunda kendi hava savunma sistemini kurmaya karar verdiği de ifade ediliyor.Ayrıca gazete Türkiye'nin 2017 yılında satın aldığı Rus S-400 hava savunma sisteminin Çelik Kubbe'nin bir parçası olmayacağını da dile getiriyor.Kathimeniri gazetesi, haberinde Çelik Kubbeyi şöyle tanımladı:- Çelik Kubbe, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirildi. Çok katmanlı bu hava savunma şemsiyesi, kapsamlı hava sahası koruması için mevcutta bulunan ve gelecekte üretilecek radarları, iletişim ağlarını ve hava savunma silahlarını bir sistem halinde koordine edebilecek.- Projenin amacı, Türkiye'yi drone ve füze gibi hava tehditlerine karşı savunabilecek birleşik bir savunma ağı oluşturmak. Roketsan, SİPER'in menzilini 150 kilometreye çıkaran gelişmiş versiyonunu geliştirmekte.- Korkut gibi kundağı motorlu uçaksavar silahları ve Sungur füzeleri gibi kısa menzilli sistemler, Çelik Kubbe'nin iç savunma hattını oluşturacak. Kubbe bünyesindeki Hisar A+ ve Hisar O füzeleri orta menzilli tehditlerle mücadele ederken, kubbenin en dıştaki katmanı ise 100 kilometre menzili aşması beklenen SİPER uzun menzilli füzelerinden oluşacak.- Türkiye, HERİKKS hava savunma komuta kontrol sistemi ve RADNET radar ağı da dahil olmak üzere Aselsan tarafından üretilen radar ve haberleşme sistemlerini devasa ağın kalbinde entegre ediyor. Tüm parçaların birleşimi, hava trafiğinin ve gelen tehditlerin gerçek zamanlı gözetimi konusunda avantaj sağlayacak.- Gökberk lazer silahı ve Alka enerji silahı gibi gelişmiş önleyici silahların da çelik kubbeye entegre edilmesi planlanıyor.