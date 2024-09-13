YouTube'da yeni dönem: Videoyu durdurduğunuzda reklam gösterecek

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı ise kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamakGelen şikayetlere aldırış etmeyen YouTube, videolar durdurulduğunda ekranda gözüken reklamları devreye aldı.Kullanıcıların Reddit ve X gibi platformlarda yaptıkları paylaşımlara göre, yeni reklam uygulaması, bir video durdurulduğunda ekranda beliriyor.Google'dan Philipp Schindler, şirketin bu denemesinin özellikle markalardan olumlu sonuçlar getirdiğini açıklamıştı.Gelen bilgiler, bu reklamların önce TV uygulamasında yayınlanacağını gösteriyor.