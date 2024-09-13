Netflix iPhone desteğini sonlandırıyor! O cihazlar artık kullanmayacak...

Apple, iOS 18'in yakında çıkacağını duyurdu. Ancak iOS 18'i yüklemek istemeyenler için iOS 17'de kalma seçeneği sunulacak. Geliştiriciler, uygulamalarını iOS 18'e uyarlamaya başlarken, Netflix de bu yeni sürümlerle uyumlu olacak şekilde hareket ediyor. iOS 16'da kalan cihazlar ise artık bu güncellemelerden mahrum kalacak.Netflix, iOS 16 desteğini bırakacak ve bu da bazı eski model iPhone ve iPad'lerin yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren güncellemeleri alamayacağı anlamına geliyor. Güncellemeleri artık almayacak cihazlar şunlar:‌iPhone‌ 8‌iPhone‌ 8 Plus‌iPhone‌ X‌iPad Pro‌ (1. nesil)‌iPad‌ (5. nesil)Bu cihazlar, iOS 17 veya iPadOS 17 güncellemelerini alamadığı için Netflix'in yeni sürümlerine erişim sağlayamayacak. Ancak kullanıcılar, Netflix'in mevcut uygulama sürümünü destek bitene kadar kullanmaya devam edebilecekler.Bu eski model iPhone ve iPad kullanıcıları, mevcut Netflix sürümünü bir süre daha kullanabilecek. Ancak gelecekteki özellikler ve hata düzeltmeleri artık bu cihazlara gelmeyecek. Netflix'in sunduğu en ucuz abonelik paketine sahip olsanız bile, güncellemeleri alabilmek için iOS 17 veya daha yeni bir sürüm çalıştıran bir cihaza sahip olmanız gerekecek.Apple, Haziran 2024'te iOS 17 benimsenme oranlarını paylaşmıştı. Buna göre, iPhone kullanıcılarının yüzde 77'si iOS 17'ye geçmişken, yüzde 14'ü hala iOS 16'yı kullanmaya devam ediyor. Bu oran, iPad'lerde ise biraz daha yüksek durumda.Netflix, özellikle iOS 17 ve üstü cihazlara odaklanarak kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi hedeflerken, iOS 16'da kalan cihazların yavaş yavaş yazılım desteğinden mahrum kalacağını belirtti.