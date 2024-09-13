Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam arayışları: Yeni araç ekimde yola çıkıyor

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakin takipte.NASA'nın Europa Clipper uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam belirtileri bulmak için önümüzdeki ay fırlatılacak.2030 yılında hedefe ulaşması beklenen uzay aracı ile Jüpiter'in uydusu Europa'nın çekirdeği, taşlı yapısı, okyanusları, 15-25 kilometre kalınlıkta olduğu tahmin edilen buz katmanı ve ince atmosferi incelenecek.Bilim insanları, aracın yüz binlerce buz tanesinden birindeki mikropları tespit edebileceğini ve uzaylı yaşamı resmen doğrulayabileceğini söylüyor.Europa Clipper, Europa'nın buzlu yüzeyinin altında yaşam olasılığını araştırmak üzere tasarlanmış 10 bilimsel cihazla donatıldı.Daha önceki endişelere rağmen uzay aracının hedeflerinde veya yörüngesinde herhangi bir değişiklik yapılmadan fırlatılmasına izin verildi.Bilim insanları, misyon sırasında, atmosferindeki gaz ve tozların ölçümü için kütle spektrometresi, atmosfer dinamiklerinin tespiti için ışık spektrometresi ve buz katmanının altında su varlığının araştırılması için radar da kullanacak.Europa Clipper uzay aracında ayrıca, termal emisyon görüntüleme sistemi, yüzey toz ölçüm cihazı, yer çekimi verilerini toplayacak radyo aygıtı ve iletişimi sağlayacak telekomünikasyon aracı bulunuyor.Europa Clipper uzay aracının, 2030 yılında Jüpiter sistemine ulaşması ve 4 yıl boyunca Jüpiter'in yörüngesinde dönmesi planlanıyor.