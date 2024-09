Jahrein olarak bilinen yayıncı Ahmet Sonuç'a tutuklama kararı! Müstehcenlik suçundan gözaltına alınmıştı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığının görüldü ifade edildi.Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının E.K. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, 'Ayrıca 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının, Twitch isimli sosyal medya platformundaki canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12 Eylül günü Emniyet Müdürlüğü'müz Siber Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatılmıştır.' bilgisi verildi.TUTUKLANDIİletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein'in tutuklandığını açıkladı.Değirmenci şu ifadeleri kullandı:'X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) veJahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.'İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç beyanında 'Usulüne uygun olarak bildireceğim, öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum, dünkü olay üzerine de kendim gelip kolluğa teslim oldum, bu husus gözetilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim' dedi.Ahmet Sonuç, 'Isnat edilen suçlamayı ve haklarımı anladım, savunmalarımı yapacağım, adres değişikliklerimi usulüne uygun olarak bildireceğim, öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum, dünkü olay üzerine de kendim gelip kolluğa teslim oldum, bu husus gözetilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim' ifadelerini kullandı.TUTUKLANMA GEREKÇESİJahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un tutuklanma gerekçesi olarak şu ifadeler yer aldı:'Delillerin henüz tamamen toplanmamış olması sebebiyle şüphelinin salıverilmesi halinde kaçacağı, saklanacağı, delilleri gizleyeceği hususunda kuvvetli şüphenin bulunması, işin önemi ve şüphelinin üzerine atılı suçun cezasının alt ve üst sınırlarına göre adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin verilebilecek ceza miktarına göre ölçülü olduğu hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin CMK'nun 100. ve devamı maddeleri gereğince TUTUKLANMASINA...'