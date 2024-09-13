İstanbul hariç her yerde! İmamoğlu nerenin başkanı olduğunu unuttu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'başkansız' dönem sürüyor. Seçildiği günden bu yana tatil ve il dışı turlarıyla gündemden düşmeyen, eleştirileri 'tatil bana yakışıyor' gibi ifadelerle alaya alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu huyundan vazgeçmiyor.İBB Başkanı İmamoğlu, Eylül ayı içerisinde İstanbul'daki görevini bırakarak 5 defa il dışına çıktı.İki defa Ankara'ya giden, ardından Eskişehir ve Bilecik'i turlayan İmamoğlu şu anda ise Fransa'da.İmamoğlu'nun Eylül ayındaki henüz 13 günlük şehir dışı tur takvimi şöyle listelendi:İmamoğlu geçtiğimiz ay Paris'ten Adıyaman'a kadar 5 noktayı turlamıştı. Yurt dışında Fransa'ya giden İmamoğlu, Türkiye'de ise Nevşehir, Ankara, Adıyaman ve İzmir'e gitmişti.Paris'te tatilde, Nevşehir'de ve Adıyaman'da gezi programlarında, Ankara ve İzmir'de çeşitli etkinliklerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, bu süreçte İstanbul'daki krizlere kayıtsız kalmıştı.