Ankaralılar isyanda! Yavaş’ın 5 buçuk yıldır açamadığı BELPA buz pateni tesisi için sert tepki

Mansur Yavaş yönetiminin sosyal medyadan sık sık yaptığı açılış duyurularına rağmen 5 buçuk yıldır açılmayan buz pateni pisti sporcuları da mağdur etti. 2 defa büyük konserler yapılarak büyük bir coşku ile açılışı yapılan tesisin hala hizmet vermediği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine siyasilerden ve vatandaşlardan tepkiler ard arda geldi.Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın Konu ile ilgili yaptığı açıklamada,''AK Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 5,5 yıldır Ankara'da yıllardır kullanılan, çok eski geçmişi olan buz pateni pistini bir türlü açamadı. Buranın tamiratı ve tadilatı ile ilgili bir sürü ihaleye çıkıldı. Bu ihaleler doğrudan teminle belediyenin şirketi PORTAŞ 'a verildi. PORTAŞ'ta yine istisnai usullerle bunu alt yüklenicilerine verdi. Aslına bakarsanız buranın tadilat işinin sorumlusu belediyenin şirketi PORTAŞ 'tır. Bugüne kadar yıllardır bir tadilat işini becerip yapamadılar. Yapamadıkları gibi burasıyla ilgili iki defa açılış yaptılar. Şaka gibi. Hem tadilatı bitiremediler, hem de sanki, yeniden açılan bir yermiş gibi iki defa açılış yaptılar. Ancak bugün yine maalesef kapanmış durumda. Ankara sadece bir tane buz pateni pistinin tadilatını bile yapamayacak kadar aciz beceriksiz bir yönetimle yönetiliyor.'''Ankara'da 5 buçuk yılda hazır buz pateni pistinin tamiratını yapıp açamayan bir Büyükşehir Belediyesi var. Yani demek ki böyle bir buz pateni pistini sıfırdan yapacak olsa herhalde 50 yılda falan yapardı. Ankara'nın durumu budur. Hazır buz pateni pistinin tamirini yapıp 5 buçuk yılda açamamıştır. Burada spor yapan yüzlerce çocuğumuz, gencimiz maalesef mağdur edilmiştir. Yine Ankara'da sözler tutulmamıştır. CHP'liler Yolsuzlukta da, arsızlıkta da doktora yaptılar. Altı üstü bir buz pateni pistini onaracaktınız. 5 buçuk yıldır bir tesisi onarmayı becerip ortaya çıkartamadınız. Yazık oldu Ankara'mıza çok yazık.'''Az laf, Çok iş sloganıyla Ankara'mızın 5 yılı tekrar heba ediliyor. Şimdi ki dönem içinde hiçbir proje planlaması yapılmamakta ve halka hizmet anlamında dertlenilmemektedir. Halkımız Ankara'ya hizmet anlamında artık umudunu yitirmiştir. AK Belediyelerimizin bu şehre kazandırdığı hizmetleri ve projeleri koruyarak ve onlara sahip çıkarak tekrar hizmete açmanızı beklemektedir.''AK Parti Çamlıdere Meclis Üyesi Arif Yağcı ise,''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Buz Pateni Federasyonu'ndan ben burayı çalıştıracağım, işleteceğim diyerek aldı ancak 5 buçuk tamiratını bitirip Buz Pateni Sarayı'nı açamadı. Zaten tesisin çalışır halde olduğu tutanaklarca sabitken 5 buçuk yılda hazır Buz Pateni tamiratını yapıp açamayan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Mansur Yavaş, Ankara'yı yönetmek konusunda her zaman olduğu gibi sınıfta kalmıştır. Klasik CHP zihniyeti işte. Yeniden yapmayı bırakın, çalışan hizmeti bile işletemiyorlar. Tadilatını yaparak halkın hizmetine sunamıyorlar. 60 günde sıfırdan Defne Hastanesi'ni yapan, 1 yılda 75 bin deprem konutunu teslim eden Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirebiliyorlar ama çalışır halde teslim aldıkları buz pateni pistini 5 buçuk yıldır açamıyorlar. Sadece BELPA Buz Pateni Pisti değil. Teleferik hattını da süresiz kapattılar. Anka Parkı da çürümeye terk ettiler. Her zaman yaptıkları gibi söz verdiler, yapmadılar. Yapılmışa da sahip çıkmadılar.'5 buçuk yıldır açılamayan buz pateni pisti ile ilgili vatandaşlar da tepkili. Yapılan göstermelik açılışlara rağmen tesisin hizmet verememesi tepkiyle karşılanıyor.Tuncay Kaplan: Daha acısı da seçim öncesi rakip aday pistin önüne kameraları getirip haber yaptırınca, açılışı 28 Mart'ta yapıyoruz deyip sahte bir açılış konseri yapmaları. Arayıp sordum Nisan'da açılacak dediler. Nisan ayı bitti Eylül'e geldik hala açılamadı.Ali Görkmen: Faaliyete geçti afişleri ile dolu BELPA buz pistine gittiğimde ilgili şube müdürü ile de tanışıp tesisin faaliyete Nisan ayı içerisinde geçeceğini öğrenmiştim. Her gün buradan geçiyor ve yakın zamanda açılacağına dair bir işaret göremiyorum.Ömer Faruk Aytaç: Seçim öncesi iş yapar görünmek içinmiş her şey. BELPA 'nın Buz Pateni salonunu da aynı şekilde yarım yamalak yapmış. Buz pateni salonuna buz pisti yapmamış. Konserle açılışını yaptı güya. Hadi kayalım desen buz pisti yok tesiste.Hüseyin Demirci: Beş sene boyunca bir gün sokağa çıkmadın. En basiti ne biliyor musun? BELPA buz pistini tam 5 buçuk senedir yapamadın.İbrahim İşitmir: Yapmak gibi bir dertleri yok. Var olan kurulu sistemi işletmekten aciz zavallılar.Filiz Çınar: Yapılan hizmeti önce iptal edip sonrada kendileri yapıyormuş gibi sunmayı bile beceremeyen bir kabiliyetsizlik örneği. Yapılmışı dahi hizmete yeniden kazandıramıyorsunuz ve siz bu milletten oy aldınız tebrikler.