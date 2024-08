16 milyon emekli için indirim kampanyası! Otelden, şarküteriye, beyaz eşyadan terziye... İşte tüm fırsatlar

On altı milyon emekliye sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda avantaj sağlayacak indirimler tüm yurda yayıldı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri aracılığıyla 5 bin 500'den fazla özel işletmeyle anlaşmalar yaptı.Sabah'ta yer alan habere göre; Her ilde emekliler akaryakıt istasyonundan kafeye, giyimden hırdavata, aksesuvardan sağlığa, otelden şarküteriye, beyaz eşyadan terziye, emlakçıdan kuyumcuya, gözlükçüden işitme cihazına kadar pek çok işyerindeki hizmetlerden indirimli yararlanacak. İndirimler yüzde 5 ila 50 arasında değişiyor. Emekliler, yaşadıkları illerde hangi işletmelerin, ne oranda indirim sağladığını 'emekliler.gov.tr' adresinden görebiliyor.81 ilde SGK il müdürlükleriyle anlaşma yapan özel şirketler arasında termal oteller ile optikçiler ve işitme cihazı satan firmalar dikkat çekiyor. Özellikle emekli vatandaşların belirli bir yaş sonrasında en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerde ve sağlık hizmetlerinde de indirimli kampanyalar uygulanıyor. Birçok ilde termal oteller emekliler için indirim avantajını yüzde 50'ye çıkarmış durumda. Bazı belediyelerde su ve şehiriçi ulaşım tüm emeklilere ücretsiz sağlanırken, bazılarında ise çocuklarına düğün yapmak isteyen emeklilere yüzde 30 indirim uygulanıyor.SGK ile protokol imzalayan Türk Telekom, TTNET'ten emeklilere özel yüzde 10 indirim yapıyor. Sarar giyim mağazaları emeklilere yüzde 30 indirim uyguluyor. Aras Kargo tüm emeklilere Türkiye geneli kargo gönderimlerinde yüzde 15 indirim sağlıyor. PTT Kargo da maaşını bankadan alanlara ücretsiz her türlü finansal desteği sağlamanın yanı sıra, konuta maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Pttkart'lara gıda, giyim harcamalara karşılık, nakit ücret iadesi yapılıyor. İşbir Yatak da emeklilere alışverişlerinde yüzde 20 net indirim sağlıyor.'Türkiye Yüzyılı Emektarları' projesi kapsamında Türk Hava Yolları (THY) 60 yaş üzeri emekliler için yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarda yüzde 15 indirim uyguluyor. Otobüs yolcu biletlerinde mevcut ücret tarifesi üzerinden emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlanıyor. TCDD de tüm emeklilere 31 Aralık 2024 tarihine kadar YHT, anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim uyguluyor.15 BANKAYLA ANLAŞMASGK aralarında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Türkiye Finans Katılım, TEB, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, PTT Bank, ING, Denizbank, Albaraka Türk'ün de olduğu 15 bankayla anlaşma imzaladı. Bankalar emeklilerimize özel tanımlanacak olan indirim ve ayrıcalıkları kendi web sitelerinden duyurmaya başladı. Ziraat Bankası maaşını bankadan alan emekliler için Bankkart'a üye işyerleri üzerinden çeşitli imkânlar sağlıyor. Emekliler, Bankkart POS'undan tek seferde yapacakları her 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL, toplam 1.000 TL Bankkart Lira kazanabiliyor. Eczane, optik, sağlık ve market alışverişlerinde Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde Bankkart POS'undan tek seferde yapacakları her 750 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL, toplam 1.500 TL Bankkart Lira kazanabiliyor. Vakıfbank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin TL'ye varan ödeme imkânı sunuyor. 12 bin TL'ye varan promosyon dışında Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde emeklilere toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor. Halkbank, Paraf Emekli kartıyla fatura ödemelerinde yüzde 20, her 400 TL ve üzeri market harcamasına yüzde 10, sağlık ve eczane sektörlerinde her 500 TL ve üzeri harcamaya yüzde 20, yurtiçi ve yurtdışında kültür ve sanat sektöründe harcamalarda yüzde 50 indirim sağlıyor.Özel bankalar da hem promosyon hem de kartlar üzerinden emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından emekli banka promosyon kampanyaları da güncellenmiş durumda. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere 18 bin TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor. SGK'nın TROY ile yaptığı protokol çerçevesinde de emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim ve fırsatlar sağlanıyor.Emekliler yıl boyunca bakanlıklara bağlı sosyal tesislerden de kendileri ve aileleriyle birlikte yüzde 15 indirimli yararlanabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda 2024 yılı yaz döneminde 1 ay süresince emekliler ücretsiz konaklama yapabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı emeklilere özel sinema biletlerinde yüzde 40 indirim de uyguluyor. Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tesİş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim sağlanıyor.SGK ile Yükseköğretim Kurulu'nun işbirliği kapsamında, üniversitelerde emeklilerin yararlanabileceği 3. yaş üniversiteleri de yaygınlaştırılıyor. Emeklilere hayat boyu devam eden bir öğrenme kurgusuyla yeni bir başlangıç sağlayan akademik eğitim modeli sunan 3. yaş üniversiteleri için SGK il müdürlükleri 41 üniversiteyle protokol imzalamış durumda.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilere minnet ve saygılarını ifade etti. Tüm illerde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu ile anlaşmalar imzalamaya devam edildiğini belirten Işıkhan, 'Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz' dedi.