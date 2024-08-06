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Yengesini 24 yerinden bıçakladı! Cinayet anı tüyler ürpertti: Talihsiz kadın yerde can çekişirken…

Samsun'da Mustafa Demir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Fatma Demir'i 24 yerinden bıçaklayarak katletti. Korkunç cinayetle ilgili ortaya çıkan kamera görüntüsü tüyler ürpertti!

Ekleme: 6.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 6.08.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Yengesini 24 yerinden bıçakladı! Cinayet anı tüyler ürpertti: Talihsiz kadın yerde can çekişirken…Olay, Samsun'un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

24 YERİNDEN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü.

Yengesini 24 yerinden bıçakladı! Cinayet anı tüyler ürpertti: Talihsiz kadın yerde can çekişirken…

KATİL İLE OĞLU YAKALANDI

Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yengesini 24 yerinden bıçakladı! Cinayet anı tüyler ürpertti: Talihsiz kadın yerde can çekişirken…

CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Yengesini 24 yerinden bıçakladı! Cinayet anı tüyler ürpertti: Talihsiz kadın yerde can çekişirken…

Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Yengesini 24 yerinden bıçakladı! Cinayet anı tüyler ürpertti: Talihsiz kadın yerde can çekişirken…