Yengesini 24 yerinden bıçakladı! Cinayet anı tüyler ürpertti: Talihsiz kadın yerde can çekişirken…
Samsun'da Mustafa Demir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Fatma Demir'i 24 yerinden bıçaklayarak katletti. Korkunç cinayetle ilgili ortaya çıkan kamera görüntüsü tüyler ürpertti!
Olay, Samsun'un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
24 YERİNDEN BIÇAKLADI
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü.
KATİL İLE OĞLU YAKALANDI
Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı.
Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.
Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
24 YERİNDEN BIÇAKLADI
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü.
KATİL İLE OĞLU YAKALANDI
Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı.
Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.
Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.