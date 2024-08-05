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Yalova'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.

Ekleme: 5.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 5.08.2024 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Yalova'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyorEdinilen bilgiye göre, Hayriye köyü, Berkece yaylası kırsalında saat 14.15 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayıldığı yangına havadan 2 helikopter ile karadan da yaya orman ekipleriyle müdahale edildiği bildirildi.

Yangının olduğu bölgeye yangın söndürme uçağınında yönlendirildiği belirtildi.