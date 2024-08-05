Yalova'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Edinilen bilgiye göre, Hayriye köyü, Berkece yaylası kırsalında saat 14.15 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayıldığı yangına havadan 2 helikopter ile karadan da yaya orman ekipleriyle müdahale edildiği bildirildi.Yangının olduğu bölgeye yangın söndürme uçağınında yönlendirildiği belirtildi.