Yalova'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Hayriye köyü, Berkece yaylası kırsalında saat 14.15 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayıldığı yangına havadan 2 helikopter ile karadan da yaya orman ekipleriyle müdahale edildiği bildirildi.
Yangının olduğu bölgeye yangın söndürme uçağınında yönlendirildiği belirtildi.
Yangının olduğu bölgeye yangın söndürme uçağınında yönlendirildiği belirtildi.