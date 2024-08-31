Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli'nin trafiğe açılacağı tarih belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 'Bildiğiniz üzere maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalabiliyoruz. Artık iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi konumunda. Hatırlarsanız geçen yıl Temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere daha radikal kararlar alarak yaşanılabilecek olumsuzlukları da en aza indirmek için önlemler önlemlerimizi artıracağız demiştik.' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu yapılan çalışmalarla ilgili şu şekilde konuştu;Bolu Dağı Tüneli'ndeki bu çalışmalarımızın ardından olası yoğun bir yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız inşallah. Ankara yönünde ulaşımı sağlayan tüpün tünel portalının 90 metrelik uzatması şu anda çalışmaları devam eden İstanbul yönündeki tünel portalının 67 metre uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin tam anlamıyla önüne geçmiş olacağız. Şu anda D-100 yolunda yaşanan yoğunluk elbette geçici. Çok kısa bir süre sonra eylül ayının 19'unda bitmesini planlıyoruz. İnşallah bundan sonra da Bolu Dağı geçişi bu tür nedenlerden dolayı trafik kesintisine uğramayacak.Mevcut durumda Bolu Dağı geçişinde özellikle pazar günleri meydana gelen yoğunluğun azaltılması amacıyla 18-25 Ağustos pazar günleri ağır taşıtların D-100 Devlet Yoluna ve Anadolu Otoyolu'nu kullanmalarını sınırlandırdık. Bu uygulamayı 1 Eylül 2024 pazar günü yani yarın da devam ettirmek zorundayız. Saat 14.00 ile 23.00 saatleri arasında yapacağımız denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametinde Devlet Yolunu ve otoyolu kullanmalarını sınırlandırmış olacağız. Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük kavşağından itibaren yapılacaktır.Bu süreçte ağır taşıt trafiğini Ankara, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Akyazı güzergahı üzerinden sağlıyoruz. Tabii bu yolu ağır taşıtlar haricindeki tüm araç sürücüleri için de alternatif bir yol olarak tavsiye ediyoruz. Ankara, İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu ve Bolu, Ankara-Bolu Devlet Yolunu tercih eden ağır taşıtlar haricinde araç sürücüleri ise Bolu Dağı geçişinde D-100 Devlet Yolunu alternatif olarak yine Bolu, Mudurnu ve Akyazı, Aksu'nu da tercih edebilmektedirler. Bu noktada sürücülerimizden çalışmalarımız tamamlanana kadar önümüzdeki 19 günlük süreçte seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurmalarını da biz talep ediyoruz. Alternatif güzergahları mutlaka değerlendirsinler istiyoruz. Elbette can güvenlikleri için çalışma yapılan kesimlerde ki trafik işaret ve işaretçilerine de muhakkak uymalarını kendilerinden bekliyoruz.Bu düşüncelerle Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tünelindeki başarılı çalışmalarından dolayı tüm karayolcu çalışma arkadaşlarıma ve müteahhit firmamıza, müşavir firmamıza yine Bolu Valiliğimize gerekli koordinasyondan dolayı emniyet teşkilatımıza ve Bolu'daki bütün yöneticilerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız boyunca bize gerekli hoşgörüyü ve tahammülü gösteren sürücü ve yolcularımıza da hasseten burada gerçekten teşekkür ediyorum.