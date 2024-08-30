Gazze sınırına doğru yola çıktı! İsraillilerden isyan konvoyu: Netanyahu bizi terk etti!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze politikasına yönelik eleştiriler devam ediyor. Aileler, yakınlarının geri gelmesi için hükümete çağrı yaparken, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu da rehineleri gözden çıkarma pahasına Philadelphia Koridoru'nda ısrarcı olmakla suçladı.İsrailli rehinelerin yakınları, Tel Aviv'in Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşmasını yapması talebiyle, Gazze Şeridi'nin sınır hattında eylem yapmaya karar verdi. Önceki gün Tel Aviv'den yola çıkan ailelerin 300'den fazla araçla oluşturduğu konvoyda, 7 Ekim'de İsrail helikopterleri tarafından vurulan araçların bazıları da yer aldı.Konvoy'da Römorkörlerle çekilen araçlardan bazılarının üzerindeki 'Katil aramızda' yazıları dikkati çekti. Çoğu İsraillinin aracına sarı bayrak ve 'anlaşmayı imzala' çağrısı yapan çıkartmalar astığı görüldü.Rehinelerden Itay Chen'in annesi Hagit Chen, rehine kriziyle ilgili yaptığı açıklamasında 'Bir rehine anlaşmasını engelleyen tek şey, Philadelphia Koridoru'nu her şeyin başlangıcı ve sonu haline getirmek. İsrail hükümetinin bizi terk ettiği ortada. Sevgili Itay, yeterli olmadığın için üzgünüm, çünkü Philadelphia Koridoru, onlar (Netanyahu) için senden ve diğer 107 rehineden daha önemli' ifadelerini kullandı.Konvoyla yola çıkan diğer bir esirin annesi Liri Albag'ın annesi Shira Albag da, 'Bu savaş hakkında tarih sayfalarına yazılacak tek şey, rehinelerimizi eve getirip getirmediğimiz olacak' ifadesini kullandı. Hükümete de seslenen Albag, '327 günden sonra mazeretleriniz tükendi. Bu sizin vicdanınızda asla kapanmayacak bir yara olacak. Ülkenin yıkımı olarak hatırlanacak' diye konuştu. Rehinelerden Eliya Cohen'in nişanlısı Ziv Abud da, 'Liderlerimize, anlaşmayı geciktirme çabasının rehinelerin hayatlarıyla kumar oynamak anlamına gelip gelmediğini soruyorum' diyerek, hükümetin rehineleri göz ardı ettiğini söyledi.İsrailli aileler sosyal medya platformu X'ten yaptıkları ortak açıklamada ise 'Esirlerin aileleri, çektikleri şiddetli acılarla sınır hattını aşarak Gazze Şeridi'ne doğru koşmaya başladılar. Aileler, sevdiklerine yaklaşabildikleri umuduyla çığlıklar attı. 11 ay umut ve hayal kırıklığıyla geçti' ifadelerini kullandı.