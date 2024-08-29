Bakan Güler, Karabağ şehitlerinin aileleriyle görüştü: Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüz, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Ankara'yı ziyaret eden Karabağ şehitlerinin ailelerini Millî Savunma Bakanlığı'nda ağırladı.Bakan Yaşar Güler, Karabağ'da destan yazan şehitlerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:“Sayın Genelkurmay Başkanım, Sayın Büyükelçim, Aziz Şehitlerimizin Değerli Aileleri, Kıymetli kardeşlerim. Millî Savunma Bakanlığımıza, hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün, aziz şehitlerimizin siz kıymetli ailelerini, Genelkurmay Başkanımızla birlikte burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sözlerimin başında, can Azerbaycan'ın bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla mücadele ederken makamların en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor; gazilerimize ve siz şehitlerimizin kıymetli ailelerine saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle, sizlerin şahsında gardaş Azerbaycan halkına da buradan saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum.Aziz Gardaşlarım; toplumları millet yapan, kendine has kültürleri ve karakterleridir. Asil milletimizin en belirgin karakter özelliği de millî ve manevi değerlerine olan tutkusudur. Türk milleti binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca, bu değerleri uğruna her türlü fedakârlığı göstermiş, gerektiğinde canından dahi vazgeçmiştir. Azerbaycan Türkü de sinesinde kanayan bir yara olan Karabağ'ın özgürlüğü için ecdadımıza yaraşır şekilde vatanına, hakkına, hukukuna ve öz topraklarına sahip çıkmıştır.Sizlerin kahraman evlatları ve eşleri, şanlı Azerbaycan ordusunun yiğit askerleri; büyük bir azim, inanç ve cesaretle varını yoğunu ortaya koyarak şanlı bir destan yazmış; Türk'ün gücünü ve kudretini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan ordusunun 44 günde elde ettiği bu büyük zafer; tarihe altın harflerle kazınmış, Azerbaycan Türkü'nün yıllarca maruz kaldığı haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumanlara, çözümsüzlüğü dayatanlara en güzel cevap olmuştur.Muzaffer Azerbaycan Ordusunun Mensuplarının Değerli Aileleri; bugün Karabağ'da Azerbaycan bayrağı şerefle dalgalanıyorsa bu başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere şanlı Azerbaycan ordusunun her bir ferdinin gösterdiği yiğitlik sayesindedir. Böyle gözü pek kahramanlara sahip Azerbaycan ordusu, hem “Tek Vatan Harekâtı”nda hem de “Antiterör Operasyonu”nda sergilediği üstün savaşma kabiliyeti ile Kafkasya Bölgesi'nin istikrar ve güveni için vazgeçilmez bir kuvvet olduğunu ispatlamıştır.Bu nedenle evlatlarımızla ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarıyla ne kadar övünsek azdır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin cesaret ve yüksek özverisi asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır. Şu hususu da çok iyi biliyoruz ki, vatanı ve milleti için her türlü fedakârlığı gösteren, yiğitlik timsali olan bu kahramanları yetiştiren siz değerli ailelerimiz oldukça, Türk milletinin bileğini kimse bükemez.Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri; kahraman gazilerimiz ile aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri, başımızın tacıdır. Sizlerin metaneti, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin millî ve manevi değerlerine olan bağlılığının da en mümtaz örneğidir. İşte burada bulunan ve evlatlarını, hatta iki evladını birden Karabağ'ın vatan topraklarına katılması uğruna şehit veren siz ailelerimizin vakur ve dik duruşu, necip Türk milletine has bir özelliktir. Her zaman milletimizin ilham kaynağı olan, fedakârlık timsali şehit ve gazilerimizin siz kıymetli ailelerine daima minnettarız, minnettar kalacağız.Değerli Gardaşlarım; Türkiye ve Azerbaycan; tarihsel, kültürel ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olan iki devlet, tek millettir. Tarih boyunca sevinç ve kederi birlikte yaşayan bu iki kardeş devlet, zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş, her ne olursa olsun omuz omuza durmuştur. Nitekim şehitlerimizin arasında Türkiye'deki harp okullarımızdan ve akademilerimizden mezun olan kahramanlarımızın da bulunması, bu kardeşliğimizin en açık nişanesidir. Bu kardeşlik bağlarımız sayesinde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın iş birliği ve dayanışma her geçen gün daha da artmaktadır. Biliyoruz ki Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüz, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür. Türkiye olarak her zaman can Azerbaycan'ın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.Değerli Gardaşlarım; bu vesileyle “Tek Vatan Harekâtı”nda şehit olan aziz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin siz kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği!