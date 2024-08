Mide tüpü ameliyatı Neslihan Yılmaz’ın sonu oldu! Doktor '‘Suyu çok içiyorsun ondan oluyor” dedi ama..

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede, kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, işlem sonrası rahatsızlanınca 2 kez daha ameliyat edildi. Bir süre sonra, her biri yaklaşık 5 saat süren 2 ameliyat daha olan genç kız hayatını kaybederken, ailesi ise doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti.Kızlarını kaybeden acı dolu aile, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve hastane yönetiminden, 'taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle şikayetçi oldu. Anne Zübeyde Yılmaz tarafından mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde, 'Ameliyat gerçekleşmeden önce kızımın değerleri alındığında bazı değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle ameliyatın gerçekleşmeyeceği söylendi. Özellikle trigliserid: 1.123, CRP:16,5 çıktığından anestezi uzmanı tarafından bu değerlerle ameliyata alınamayacağı bilgisi verilmişti. Doktor Erkan Aksoy kızımın değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle anestezi doktorunun ameliyata izin vermediğini ama daha önce bu şekilde ameliyat yaptığını bir sorun oluşmadığını, kendisinin anestezi doktorunu ikna ettiğini söyledi. Bu değerlerin düşmesi için ve kızımın ameliyata uygun değerlere ulaşması için beklenmesi gerekirken, aynı gün 27 Mayıs 2024 tarihinde Doktor Erkan Aksoy tarafından ameliyat edilmiştir. Bu ameliyattan sonra kızım hiç iyileşemedi ve hayatını kaybetti' ifadelerine yer verdi.Kızının, ilk ameliyatı geçirdikten sonra sürekli olarak rahatsızlandığını söyleyen anne Zübeyde Yılmaz, 'Neslihan ameliyat olmak istedi. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel hataneye yatırdık ve tahlillerini yaptırdık. Bize, 27 Mayıs 2024 tarihinde hastaneye yatırılacağı ve ameliyat yapılacağı söylendi. Tahlilleri yapıldı ve o gün ameliyata alındı. Ameliyat yapıldıktan sonra 3 gün hastanede kaldık ve sonrasında eve döndük. Eve döndüğümüzde kızım hiçbir şey yiyemiyor, sürekli kusuyordu. O günden sonra kesinlikle uyku ve dinlenmesi yoktu, nefes almakta da zorlanıyordu. Doktor ile görüşerek yeniden hastaneye gittik ve doktor ile görüşmemizde kızıma 'suyu çok içiyorsun, fazla içme, ondan oluyor' dediler' dedi.İlk ameliyatın ardından kızının ikinci defa ameliyata alındığını ve doktorun kendilerine 'Özür dilerim, hakkını helal et, benim hatammış, mide dönmesi olmuş' dediğini ileri süren anne Zübeyde Yılmaz, 'Bu esnada kızım düzelmedi, sürekli ateşleniyordu. Çocuğum hiç rahat değildi, uyku da uyuyamıyordu. Sonrasında hastane üçüncü ameliyata alacağını söyledi ve aldılar. Bu ameliyattan önce zaten bizi bayram nedeniyle kadın doğum servisine verdiler, bu serviste klimalar da kapandı. Tek hasta biz olduğumuz için klimaları açmadılar. Hastanedekiler ve hemşireler bizi azarladı, kızımın fotoğraflarını çekip doktoruna atıyordum ve halinden haberdar ediyordum, buna da izin vermediler. Kötü şeyler yaşadık. Sonrasına ben kızımı kaybettim. Doktor ve hemşirelerden şikayetçiyim. Doktorun hatası olduğuna inanıyorum. Benim çocuğum geri gelmeyecek, imkanı yok. Benim çocuğumu mahvettiler' şeklinde konuştu.Hastanede kaldıkları yaklaşık bir aylık süreçte kızlarının durumu hakkında kendilerine sağlık bilgi verilmediğini ve sürekli olarak durumunun iyi olduğunu söylediklerini aktaran anne Yılmaz, '26 gün boyunca biz hastanede yattığımız süreçte hastane yönetimi ve doktordan hiçbir şekilde açıklama yapılmadı. Kızım vefat ettikten sonra da açıklama yapılmadı. Ben halen açıklama bekliyorum, benim çocuğumun neden vefat ettiğini öğrenmek istiyorum. Hastane sürecinde ne yaşadı? Çok kötü şeyler oldu ama hiçbir açıklama yapılmadı. Çocuğumun başında dosya bile yoktu, tansiyonu ölçüldüğünde, kan tahlili yapıldığında sorduğumuzda bize sadece 'çok iyi' dediler, başka da bir şey bilmiyoruz' diye konuştu.Vefat eden Neslihan'ın kardeşi Mihriban Yılmaz (24) ise 'Ablam Neslihan, büyük umutlar ile mutlu olacağını düşünerek bu yola çıkmıştı. Böyle olacağını bilmiyordu, sonradan kendisi de çok pişman oldu ve üzülmüştü. Onu çok özlüyorum. İnşallah Türk adaleti yapılması gereken her şeyi yapar, adalete güveniyoruz' şeklinde konuştu.