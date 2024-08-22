  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,69 - 37,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Beşiktaş'da motor kısmında yağ sızıntısı meydana gelen aracın seyir halindeyken alev aldığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Ekleme: 22.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndüİstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan araç paniğe neden oldu.

Levent Mahallesi üzerinde ilerleyen Esra T. kontrolündeki araç, seyir halindeyken yağ sızıntısı nedeniyle alev aldı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Alev alev yanan araç kısa sürede küle döndü.

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan aracı söndürdü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sürücü Esra T. ise aracı kısa sürede terk ederek yara almadan kurtuldu.

Aracı yanarak kullanılamaz hale gelen kadının ailesi destek olmak için olay yerine geldi.

O ANLAR KAMERADA

Alev alev yanıp küle dönen araç cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, aracın alevli bir şekilde yandığı ve etrafın dumanla kaplandığı gözüküyor. Ayrıca itfaiye ekiplerinin araca soğutma çalışması yaptığı da gözüküyor.

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü