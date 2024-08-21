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Ankara Kızılcahamam'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde orman yangını çıktı

Ekleme: 21.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Ankara Kızılcahamam'da orman yangını! Müdahale sürüyorAnkara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

Ankara Kızılcahamam'da orman yangını! Müdahale sürüyor