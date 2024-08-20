Babasıyla aynı kaderi paylaştı: Cansız bedeni bulundu!

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde meydana geldi.Arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren Hasan Binen bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Su altında ve yüzeyinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Binen'in cansız bedenine ulaşıldı. Binen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayla ilgili soruşturma açılırken, Binen'in babası Mehdi Binen'in de 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu öğrenildi.