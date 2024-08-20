Babasıyla aynı kaderi paylaştı: Cansız bedeni bulundu!
Diyarbakır''ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde akıntıya kapılıp kaybolan 31 yaşındaki Hasan Binen'in cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin babasının da 2008 yılında boğularak can verdiği ortaya çıktı. İşte yürekleri yakan haberin detayları...
Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde meydana geldi.
Arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren Hasan Binen bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Su altında ve yüzeyinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Binen'in cansız bedenine ulaşıldı. Binen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma açılırken, Binen'in babası Mehdi Binen'in de 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu öğrenildi.