İstanbul'da husumetli dehşeti: Başından vurdu

İstanbul'da iki husumetli arasında çıkan kavgada kan aktı...Kağıthane'de plakasız motosiklete binerek caddeleri dolaşan Ömer Faruk Yıldız, husumetlisini aradı.Akşam saatlerinde husumetlisi Yakup Işık'ı gören Yıldız, yanına giderek tartışma yarattı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Faruk Yıldız, koşarak gelip tekme attıktan sonra silahıyla Yakup Işık'ın başına ateş etti.Saldırgan daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri başından yaralanan Yakup Işık'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Burada tedavi altına alınan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgan Ömer Faruk Yıldız'ın yerini kısa sürede tespit ederek yakaladı.Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Yıldız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan Ömer Faruk Yıldız'ın (23), dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından, suç kaydı olduğu öğrenildi.SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDIYakup Işık'ın ağır yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, tarafların birbirine vurmaya çalıştığı, o esnada vatandaşların araya girdiği, Ömer Faruk Yıldız'ın motosikletin bölmesinden silah çıkardığı anda vatandaşların koşarak uzaklaştığı, Yıldız'ın silahıyla Yakup Işık'ın bacağına doğru ateş ettiği görülüyor.Koşarak olay yerinden kaçan saldırganın kısa süre sonra koşarak dönüp, Yakup Işık'a doğru tekme atıp ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.