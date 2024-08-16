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Bolu'da korkunç olay! Seyir halindeydi: Cayır cayır yandı

Seben ilçesinde seyir halindeki araç, motor kısmında çıkan bir problem sonrası alev alarak hurdaya döndü.

Ekleme: 16.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Bolu'da korkunç olay! Seyir halindeydi: Cayır cayır yandıBolu'nun Seben ilçesinde aracıyla yola çıkan sürücü adeta cehennemi yaşadı.

Kuzgölcük köyü mevkiinde, Bolu istikametine seyir eden Burak Uzun'un otomobilinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Bolu'da korkunç olay! Seyir halindeydi: Cayır cayır yandı

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Can korkusu yaşayan sürücü panikle aracını yol kenarına park etti.

Motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm otomobili sardı. Alev topu haline dönen otomobile Kuzgölcük köyünde yaşayan vatandaşlar koştu.

Bolu'da korkunç olay! Seyir halindeydi: Cayır cayır yandı

HURDAYA DÖNDÜ

Köye ait su tankeri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle alev alev yanan otomobil tamamen hurdaya döndü.

Bolu'da korkunç olay! Seyir halindeydi: Cayır cayır yandı