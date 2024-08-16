Bolu'da korkunç olay! Seyir halindeydi: Cayır cayır yandı

Bolu'nun Seben ilçesinde aracıyla yola çıkan sürücü adeta cehennemi yaşadı.Kuzgölcük köyü mevkiinde, Bolu istikametine seyir eden Burak Uzun'un otomobilinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.Can korkusu yaşayan sürücü panikle aracını yol kenarına park etti.Motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm otomobili sardı. Alev topu haline dönen otomobile Kuzgölcük köyünde yaşayan vatandaşlar koştu.Köye ait su tankeri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın nedeniyle alev alev yanan otomobil tamamen hurdaya döndü.