TBMM'de tarihi Gazze oturumu! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Milli mücadelemiz zaferle taçlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.Mahmud Abbas'ın açıklamalarından satır başları:Ey iman edenler sabredin, tahammül edin. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Parlamentosu'nun değerli vekilleri Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun.Sizlere mübarek Filistin'den ve Kudüs'ten geliyorum. Sizlere büyük acı yaşayan halkımın mesajıyla gelmiş bulunmaktayım. 1948'den bu yana büyük acı yaşamış halkımın adına geliyorum. Toprağına, vatanına ve kutsallarına sarılarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürütmekteyiz. Bu belanın bir gün son bulacağına inanmaktayız.İsrail'in soykırım suçu nedeniyle şehit olanları anarak başlamak istiyorum. Bunların en sonuncusu da lider Haniye'ye karşı işlenen suç olmuştur. Ve sizleri çok değerli kardeşlerim, İsmail Haniye'nin ve Filistin şehitlerinin ruhuna el- Fatiha diyorum.Hepiniz, bu Meclis altında toplanan tüm milletvekillerini adil davamızı desteklediğiniz için alkışlıyorum. Biliyorum ki bu Meclis'te bununla ilgili tartışmalar yürütmüş bulunmaktasınız. Filistin halkına karşı işlenen katliamlara ve soykırıma karşı sizler Filistin'in yanında bulunmaktasınız.'KARDEŞ TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Nasıl oluyor da İsrail işgal devletinin Gazze'deki okul katliamı da olmak üzere her gün kamplara gerçekleştirdiği katliamlara uluslararası sessiz kalıyor?İsrail'in halkımıza, topraklarımıza ve kutsal mekanımıza karşı işleyen suçlarını kınayan tüm sivil kuruluşları kutluyorum. Kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımızın Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırıma karşı açılan davaya müdahil olmasını kutluyorum. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir bu da Türk halkının ahlakının göstergesidir.Sayın cumhurbaşkanı, hanım efendiler beyefendiler Gazze'deki soykırımın amacı vatan topraklarımızdan Filistin varlığını söküp atmak ve halkımızı tehcir ettirmektir. Aynı trajediyi tekrar ettirmek istiyorlar ama bu olmayacaktır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar bu gerçekleşmeyecek. Halkımız kutsal toprağına bağlıdır ve oradaki işgalcileri defedecektir.'KATİLLER SAVAÇ SUÇLARINDAN DOLAYI KURTULAMAYACAK'40 bin Filistinli kadın çocuk şehit edildi. 10 bin kayıp var. buna rağmen bizler dik durmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Mısır ve Ürdün'ün tutumunu takdir ile karşılıyoruz. bu tutumlar bizimle örtüşmekte. Tüm platformlarda da destekliyoruz. Geçmişte de söyledik, Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet kurulamaz. Gazze'siz bir Filistin devleti de olamaz. halkımız kırılmayacak ve teslim olmayacak. Biz Gazze'nin tekrar imarını gerçekleştireceğiz. Yüzde 70'inden fazlası yıkılsa da yapacağız. Ümmetin desteği ile başkenti doğu Kudüs olan devletimizi yapacağız. Bu ne pahasına olursa olsun. Ne kadar zaman alırsa alsın yapacağız. Katiller savaş suçlarından dolayı kurtulamayacak. Bu suçlar da böyle zaman aşımı ile düşmez. bunlar şüphesiz hesaba çekilecek. Uluslararası kuruluşlarla devam edeceğiz.BM güvenlik konseyi ile çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımız destansı direnişi ile haklarını savunmakla kalmıyor bölgeye egemen olmak isteyen yayılmacı ve aç gözlü Siyonist harekete karşı Arapları savunmak adına ön saflarda yer almakta. Onlara müsaade etmeyeceğiz.Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sizlerin de kalbinde özel yere sahip. Bu konuda ödün vermemiz söz konusu değil. Kudüs'ün Türk halkının kalbindeki konumu biliyoruz. Kudüs ilk kıblemiz, Mescidi Aksa ilk kıblemiz. Sizin ve bizim için kırmızı çizgidir Kudüs.Filistin'in biz zerresini gözden çıkaran ne bizden ne de sizdendir. Burası bizlere dinin ve tarihin emanetidir.Bugün Yahudiler, ABD'deki Yahudiler, yüzde 40'ı İsrail'i suçlu görmektedir. İnsanlık düşmanlığa karşı dik duruş gösteriyor. Böyle bir durumda İsrail'in yaptığı işkencelere karşı, aç bırakma politikalarına kaşı uluslararası kuruluşlar sessiz kalamaz. Bir an önce durdurulmaları için reaksiyon göstermeliler. 10 bin kadın ve erkek İsrail'de tutsak tutulmakta. Bizler ülkemizin birliği için samimi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kendi aramızdaki görüşmeler devam ediyor. Uzlaşıyı ne kadar hızlı tesis edersek zafere de o kadar hızlı ulaşırız. Zafere ulaşmanın en güçlü yolu ulusal birliktir. Dostlarımıza teşekkür etmek istiyoruz, bu erdemli sonuca ulaşmak için. Bizler ulusal uzlaşıyı gerçekleştirmedikçe kafamızın rahat etmesi mümkün değil. Ne kadar güzel parlamento başkanı ve farklı partilerden yardımcısı var. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Gazze'ye on binlerce ton yardım gönderdi.Türkiye hastanelerinde Filistinlileri kabul etti. Her alanda varlık göstererek Filistin'in hakkını savundular. Dezenformasyona karşı durdular. Özellikle Netanyahu'nun kongredeki yalanı ne ilk olacak ne son olacak. Vicdan sahibi tüm dostlarıma teşekkür ediyorum tekrar. İsrail'in yalanlarına aklı başında olan kimse inanmaz. BM'nin ilgili kuruluşları, son olarak İsrail'i suçlu bulmuştur ve 150 binden fazla şehidin verildiği saldırılardan dolayı İsrail'i suçlu bulmuştur.Filistin halkı evsiz yurtsuz bırakılmıştır. Buna rağmen ABD, veto hakkını kullanmıştır. Tam 3 kez... İsrail'in düşmanca saldırılarına tüm dünyanın dur dediği yerde ABD rahatça veto hakkını kullanıyor. Karşılığında 14 ülke savaş dursun diyor.İsrail Gazze şeridini Filistin kurtuluş örgütünden uzaklaştırmaya çalışıyor. Kudüs-ü Şerif Filistin'in ebedi başkentidir. Filistin halkının tüm kesimleriyle İsrail'in işgalinin bir karış toprakta dahi Gazze'de varlık göstermesini kabul edemez. bizim önceliğimiz bugün İsrail saldırganlığının hangi yöntemle olursa olsun durdurulması, İsrail'in topraklarımızdan uzaklaştırılması. Ve yine 48 ve 67'deki Filistinlilerin topraklarından edilmesine karşıyız. İşgal güçlerinin faaliyetlerinin durdurulması gerek.GAZZE'YE GİTME KARARI ALDIM80 tane karar var şimdiye kadar alınan ama ABD'nin tutumundan dolayı 1 tanesi bile uygulanamadı. Askeri yöntemler sonuç getirmeyecektir. Filistin'in meşru hakkına dayalı yöntemler barışı getirebilir. İsrail'in kısmi çözümlere yönelmesi doğru değildir. Gazze tümüyle bizimdir. batı Şeria ve Kudüs gibi onlar da bizimdir. biz topraklarımızı bir karşı dahi olsa parçalayan çözüme eyvallah demiyoruz. Bundan dolayı burada sizlerin huzurunuzda bir şeyi duyurmak istiyorum; önümüzde bir çözüm kalmadı. Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir.Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz: Ya zafer ya şehadet... Burada bu makamda uluslararası bir platformda konuşuyorum. Bütün Arap ve İslam liderlerini, BM yetkililerini bu insani görevi birlikte yerine getirmeye çağırıyorum. Amaç barış işe bunu yapalım diyoruz. Güvenlik kuruluna da çağrıda bulunuyorum; uygulanmayan 80 kararı veren kurula sesleniyorum: Bizler Gazze'den sonra Kudüs-ü Şerif'e yöneleceğimizi söylemek istiyorum. Ebedi başkentimize gideceğim.Bizler, gece gündüz Filistin'in daha fazla tanınması için çalışıyoruz. 149 devlet bizi tanıdı. Onları ise 50 devlet tanıdı. Biz bunu devam ettireceğiz. En sonuncusu Ermenistan'dı. Bu tür tanımaların devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. BM'de tam üyeliği elde etmek istiyoruz. 14 milyon nüfusa sahibiz biz. 2012 yılında bizler gözlemci üye sıfatını Genel Kurul'da çıkarmayı başardık. O sırada bile ABD, bunu gerçekleştirmemek için elinden geleni yapmıştı ama başarısız olmuştu. Bizler 120'den fazla anlaşmaya taraf olmayı başardık. Diğerlerine de katılacağız, bu bizim hakkımız.Bizler barışçıl halk hareketinden geliyoruz. İşgal bitene kadar yolumuza devam edeceğiz. Uluslararası Divan'a gitmek için 2 yıl çalıştık ve Genel Kurul'un kararını elde edebildik. bu karar ile İsrail'in Filisin halkının hakkını ihlal etmesi, işgali, Kudüs'ün kimliğinin değiştirilmesi, ırkçılık ve İsrail'in diğer uygulamaları, suçlarının hukuki karşılığı soruldu. 15 yargıçlı bir mahkeme... Bu mahkeme İsrail'den 8 maddelik tavsiyeyi yerine getirmesini istemiştir.Farklı platformlarda çalışmaya devam etmeliyiz. Artık dünya adaletin, zulmün ne anlama geldiğini anlıyor. İnşallah bizler ABD'yi, Filistin'i tanımaya mecbur bırakana kadar devam edeceğiz.Bağımsızlık ve özgürlüğümüzü er ya da geç gerçekleştireceğiz. Ne olursa olsun işgal sona erecektir, Filistin özgür kalacaktır. Ebediyet masum şehitlerimizindir. Hep birlikte hürriyete, büyük Kudüs'e doğru. Yaşasın Filistin Türkiye kardeşliği. teşekkürler Türkiye teşekkürler kardeş halkı teşekkürler sayın cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan bizlere destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.