Muğla'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı
Datça'da sürücünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak uçuruma düştü. Meydana gelen kazada şoför, muavin ve otobüsteki tek yolcu olan C.Ç. yaralandı.
Muğla'da yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
İstanbul-Datça seferini yapan H.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, sabah saat 09.00 sıralarında sürücünün aniden hakimiyetini kaybetmesiyle Kurucabük mevkiinde sürüklenmeye başladı.
YOLCU OTOBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
Bariyerlere çarparak yoldan çıkan otobüs uçuruma yuvarlandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma ve Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi.
İstanbul-Datça seferini yapan H.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, sabah saat 09.00 sıralarında sürücünün aniden hakimiyetini kaybetmesiyle Kurucabük mevkiinde sürüklenmeye başladı.
YOLCU OTOBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
Bariyerlere çarparak yoldan çıkan otobüs uçuruma yuvarlandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma ve Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi.