Başkan Erdoğan: Mafyaymış, çeteymiş hiçbirine aman vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde gerçekleştirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bu gurur gününde sizinle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerimizde görev yapan kahraman arkadaşlarımıza, vatanımızın bekası için tüm güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin sevinçlerine eşlik etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak gerekse diğer hususlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Bugün 774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3334 assubay öğrencimizi akademimizden mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Her biriniz bugün burada olduğu gibi ailenizin ve milletimizin iftihar kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Millet adına, memleket adına kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzur dolan emaneti var.Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergileyebiliyorsa son 22 yılda güvenlik alanında yakalayabildiği başarılardır. Bölücü terör örgütüne mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Dün kırmızı kategorideki bir teröristi etkisiz hale getirdik. Teröristlere döktükleri kanın hesabını sorduk. Bundan geriye gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak. Terörü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukukun dışına çıkanın, kendini kamu otoritesinden üstün göreninde gözünün yaşına bakmayız. Vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna kast edenlere de kesinlikle müsaade etmeyiz. Suçun her çeşidi ile mücadelede çok önemli mesafe katettik. Devletin sahibi aziz milletimizin kendisidir. Bu mücadelede sizlere büyük sorumluluk düşüyor. İstikbalimize, kardeşliğimize pusu kuranlara sıra dağlar gibi karşı koyun. Vatanımızın güvenliğini emanet ettiğimiz hangi şart altında olursa olsun sorumluluklarınızı en güzel şekilde yapmanızı istiyorum. Milletimizin güven kaynağı olacaksınız. Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkıyla geleceğe yürüyeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Devletimizin bekasını temin uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.