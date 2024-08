Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözleri örnek oldu: Antonio Guterres'ten tarihi çıkış!

CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" sözleri büyük yankı uyandırırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten tarihi bir çıkış geldi. Guterres, Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirerek, "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözü ilham olmaya devam ediyor.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi. Guterres, konseyin 2. dünya savaşının galipleri tarafından tasarlandığını kaydederek, "Dünya değişti fakat Konsey buna ayak uyduramadı." dedi.Guterres, "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz." ifadeleri kullanırken, konseyin müzakere ve eylemlerinde Afrika'yı dikkate alması gerektiğini vurguladı.Güvenlik Konseyi, beşi daimi olmak üzere on beş üyeden oluşmaktadır: Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkeler, II. Dünya Savaşı'nın galipleri olan büyük devletler ya da onların halefi olan devletlerdir.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya ile on geçici üye ülke bulunur. Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle belirlenir.Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir.