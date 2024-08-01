Elon Musk'tan Yusuf Dikeç'e tebrik! O yorum sosyal medyayı salladı...

Atıcılık 10m havalı tabanca finali sırasındaki eli cebinde ve aşırı rahat görüntüsü ile tüm dünyanın dikkatini çeken milli sporcumuz Yusuf Dikeç'e bir övgü de Elon Musk'tan geldi.Kulaklık, özel gözlük, lens ve ekipman olmadan yaptığı atışla 10 metre havalı tabancada Türkiye'ye olimpiyat gümüş madalyası getiren 51 yaşındaki Milli Atıcımız Yusuf Dikeç herkesi kendisine hayran bıraktı.Elon Musk, Olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazanan ilk Türk sporcu Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç’in atışına "Güzel" yorumunu yaptı.