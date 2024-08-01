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Beyaz Gazete
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Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor

Batı medyası, Hamas lideri İsmail Haniye suikastını "Ortadoğu'da topyekûn savaş korkusu derinleşiyor" şeklinde yorumladı. BBC ise "Türkiye'nin 'Netanyahu barış istemiyor' sözleri bölgeden gelecek tepkilerin özeti oldu" dedi.

Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor
Ekleme: 1.08.2024 - 09:10 Güncelleme: 1.08.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor
BBC'deki yorumda 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'barışa erişme niyetinde olmamakla' suçlayan Türk Dışişleri Bakanlığı şimdiden bölgeden gelebilecek muhtemel açıklamaları özetledi' denildi.


CNN: Hamas'ın siyasi lideri Haniye'ye düzenlenen suikast, Ortadoğu'da topyekûn bir savaş korkusunu derinleştiriyor.

Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor

AP: Haniye'nin öldürülmesi gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor

New York Times: 'Savaş ateşi bölgeye yayılacak gibi duruyor' denildi.

Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor

Guardian: Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutanını öldürdüğünü iddia etmesinden 7 saat sonra gerçekleşti.

Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor

Al Jazeera: 'Tehlikeli tırmanış: Hamas lideri İsmail Haniye, İran saldırısında öldürüldü' başlığını kullandı.

Politico: 'Haniye'nin Tahran'daki ölümü, İsrail'in Beyrut'ta üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Bu Ortadoğu çatışmasında önemli bir tırmanışa işaret ediyor' ifadelerine yer verdi.