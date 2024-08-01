Dünya medyası, Ankara’nın tepkisine odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor

BBC'deki yorumda 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'barışa erişme niyetinde olmamakla' suçlayan Türk Dışişleri Bakanlığı şimdiden bölgeden gelebilecek muhtemel açıklamaları özetledi' denildi.CNN: Hamas'ın siyasi lideri Haniye'ye düzenlenen suikast, Ortadoğu'da topyekûn bir savaş korkusunu derinleştiriyor.Haniye'nin öldürülmesi gerginliğin tırmanmasına neden oldu.'Savaş ateşi bölgeye yayılacak gibi duruyor' denildi.Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutanını öldürdüğünü iddia etmesinden 7 saat sonra gerçekleşti.'Tehlikeli tırmanış: Hamas lideri İsmail Haniye, İran saldırısında öldürüldü' başlığını kullandı.'Haniye'nin Tahran'daki ölümü, İsrail'in Beyrut'ta üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.Bu Ortadoğu çatışmasında önemli bir tırmanışa işaret ediyor' ifadelerine yer verdi.