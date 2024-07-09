TÜRKSAT 6A'nın hizmet tarihi belli oldu! Bakan Uraloğlu: Dünya liginde yerimizi aldık

Türkiye'nin uzaydaki garantisi Türksat 6A, dünya liginde yerini aldı. Yerli uydunun yıl sonuna kadar hizmete alınacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Uydumuz Yörüngesine ulaştıktan sonra 1 aylık bir test süreci olacak ve bu senenin sonunda da tam anlamıyla İnşallah hizmete almayı planlıyoruz.' dedi.Türkiye'nin 70'lerini, 80'lerini, 90'larını bilen birisi olarak bugünlere gelmiş olmanın önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 'Bunları yapabileceğimize kimse bizi inandırmamıştı. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin neler yapabileceğine hep beraber şahitlik ediyoruz. Rahmetli Turgut Özal'ın 1994 yılında fikir iradesi ile başlayan yolculuğumuzda 2024 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi uydusunu uzaya göndermiş olmanın gururunu, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği olan eski bakanlarımıza, bütün çalışma arkadaşlarımıza, hasılı emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah bize daha iyisini yapmayı nasip eylesin.' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle resmi olarak 10 yıl önce başlayan, yaklaşık 5 yıldır da üretim süreçleri gerçekleştirilen TÜRKSAT 6A uydusu ile Uzay Vatan'a ve Ülkemizin uzaydaki yörünge haklarına sahip çıkacaklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, 'Uzayda sivil ve askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan 5 aktif uydumuz vardı. Hem bizim hem de dünyadaki yüzde 40'a varan 3,5 milyar insanın ihtiyacını karşılayabilen bu uydularımıza Türksat 6A'yı da ekledik. Şimdi kapsama alanımız 5 milyara çıkacak. Hindistan'ın tamamı Endonezya, Malezya ve Tayland'ı da kapsayacağız. Böylece ulaştığımız nüfusu yüzde 65'e çıkarmış olacağız.' ifadelerini kullandı.TÜRKSAT 6A'nın yüzde 81'in üzerindeki bir yerlilik oranıyla üretildiğinin altını çizen Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:'Kendimizi çok çok daha güvende hissederek Uzay Vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Türksat 6A'yı yerli yazılımımızla ürettik. Bu uydumuz ile daha kaliteli ve daha hızlı bir haberleşme imkanına kavuştuk. İHA ve SİHA'larımızın yönetilmesi, operasyonları, dünyaya pazarlanması ve haberleşme hizmetinin TÜRKSAT 6A ve 5B ile verilebilecek olması bizim için çok kıymetli. TÜRKSAT 6A, sadece bir uzay teknolojisi değildir. Bu esasında bütün sanayinin ve teknolojinin de uydusudur. Teknolojimiz bir üst seviyeye çıkmıştır ve dünya ligindeki yerini almıştır. Bu şekilde de İnşallah ülkemize daha farklı alanlarda da hizmet etmenin vesilesi olacaktır.'