CHP'li belediyelerin işçi nefretİ! AK Partili isim ortaya çıkardı: Düşmanca tavır sergiliyorlar...

Adana'nın CHP'li Yüreğir ve Aladağ ilçe belediyelerinden 326 işçinin ekmeğiyle oynandığını belirten AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, 'İl ve İlçe yönetimlerimizde yer alan avukatlarımız eliyle, ücretsiz olarak emekçi kardeşlerimizin vekâletlerini alıyoruz ve işe iade süreçleri gerçekleşene kadar hukuki zeminde mücadeleyi onlarla birlikte üstleniyoruz. İşten çıkarılan kardeşlerimizin her zaman yanındayız' dedi.Yüreğir ve Aladağ belediyesinin 5 yıl önce koltuğa oturan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın izinden gittiğini ifade eden Başkan Gülaçtı, '2019 yılında da binlerce işçi kardeşimiz aynı tavır ile işlerinden edilmişti. Devam eden süreçte 'bankamatikçi' yaftaları ile süreç haklı gösterilmeye çalışılmıştı ancak geçen 5 yılı aşkın sürede bunu asla ispat edemediler. Yüreğir'de 300, Aladağ'da 26 emekçi kardeşimiz telefonlarına gelen SMS ile işlerinden edildi. Üstelik ilgili kanunun 22'nci maddesi olarak tanımlanan 'diğer sebepler' başlığı altında bu işlemi yaparak, ekmeklerinden ettikleri kardeşlerimizin işsizlik maaşı almasının dahi önüne geçerek adeta düşmanca bir tavır sergiliyorlar' diye konuştu.CHP'li belediye başkanları tarafından ekmeklerinden edilen işçilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Gülaçtı, 'Emekçi kardeşlerimizin yanında durarak, onların haklarını savunarak haklarının iadesi için gereken tüm desteği sağlamak noktasında kararlıyız. AK Parti İl Başkanlığı olarak; İl ve İlçe yönetimlerimizde yer alan avukatlarımız eliyle, ücretsiz olarak emekçi kardeşlerimizin vekaletlerini alıyoruz ve işe iade süreçleri gerçekleşene kadar hukuki zeminde mücadeleyi onlarla birlikte üstleniyoruz' şeklinde konuştu.