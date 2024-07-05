AK Parti Sözcüsü Çelik: UEFA'nın kararı futbolun üzerine siyasi gölge düşürmüştür

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçında Merih Demiral'ın bozkurt işareti Avrupa'da tartışmalara neden oldu.UEFA, bu işarete 2 maç ceza verdiğini açıkladı.UEFA'nın verdiği bu ceza oldukça tepki topladı. Bin yıllık Türk tarihinde Türklerin simgesi olan bozkurt işaretinin 'ırkçı' olarak yorumlanması da oldukça manidar.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen maç cezasına ilişkin tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür' ifadelerine yer verdi.