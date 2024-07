Putin görüşmesi Batı’ya damga vurdu! NATO Zirvesi öncesi gözler Türkiye’de: Başkan Erdoğan kilit lider!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, 'İkili ilişkilerimiz ile ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz, bölgedeki durumu ele alıyoruz. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Yüz yüze görüşmekten memnuniyet duruyorum. Şunu ifade etmek istiyorum dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor' dedi.Putin'i Türkiye'ye davet eden Başkan Erdoğan, 'Rusya Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde, ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum.' ifadelerini kullandı. Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.İki lider arasındaki samimi diyalog, Batı medyasının gözünü bir kez daha Türkiye'ye çevirdi. 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi öncesi yapılan Erdoğan-Putin görüşmesi, Başkan Erdoğan'ın küresel siyasetteki rolünün bir kez daha altını çizdi.Batılı kaynaklar, Başkan Erdoğan'ın Washington'a Putin ile yüz yüze görüşebilen tek NATO lideri sıfatıyla gideceğini, böylece ittifak içindeki stratejik ağırlık ve farklılığını ortaya koymayı planladığını kaydetti.ABD'li FOX News, manşetten duyurduğu haberinde görüşmenin öneminin altını çizdi. ABD'li kaynak, 'İki günlük toplantı, Washington'daki NATO Zirvesi'nden bir haftadan az bir süre önce gerçekleşiyor. Türk lider Erdoğan, her iki zirve oturumuna da katılacak tek dünya lideri olacak.' ifadelerini kullandı.Fox News haberinde, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünün de altını çizdi.Reuters haber ajansı, tüm dünyaya servis ettiği haberinde ikili görüşmenin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan ile Putin arasında her zaman samimi bir diyoloğun olduğuna dikkat çeken Reuters, Başkan Erdoğan'ın her zaman arabuluculuk için girişimlerine devam etmeye kararlı bir duruş sergilediğine yer verdi.NATO Zirvesi öncesi yapılan görüşmenin önemli olduğunu belirten ajans, 'Putin hükümetine yaptırım uygulayan diğer NATO liderlerinin aksine Erdoğan, çatışma boyunca hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştı. Türkiye, tahılın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde sevk edilebilmesini sağlayacak bir anlaşmanın yürürlüğe konulmasında önemli bir rol oynadı . Anlaşma bir yıl boyunca yürürlükte kaldı.' ifadelerine yer verdi.