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Manisa'da korkutan yangın! Plastik fabrikası cehenneme döndü

Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, müdahaleye başladı.

Ekleme: 31.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da korkutan yangın! Plastik fabrikası cehenneme döndüManisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde korkunç bir yangın çıktı.

Plastik enjeksiyon fabrikasında saat 13.30 sıralarında çıkan ve henüz nedeni açıklanamayan yangın, kısa süre içerisinde büyüdü.

Olay yerine çok sayıda ekip geldi

Alevler büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi.

Fabrikadan yükselen siyah duman kentin çeşitli noktalarından görüldü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Manisa'da korkutan yangın! Plastik fabrikası cehenneme döndü