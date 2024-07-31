Manisa'da korkutan yangın! Plastik fabrikası cehenneme döndü

Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde korkunç bir yangın çıktı.Plastik enjeksiyon fabrikasında saat 13.30 sıralarında çıkan ve henüz nedeni açıklanamayan yangın, kısa süre içerisinde büyüdü.Alevler büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi.Fabrikadan yükselen siyah duman kentin çeşitli noktalarından görüldü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.