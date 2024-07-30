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Mersin'de 3 adrese baskın: 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından belirlenen 3 adrese baskın yapıldı, 14 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ekleme: 30.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde imal edip satan şüpheliler belirlendi. Şüphelileri takibe alan ekipler 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 3 kişi yakalanırken ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kilo 350 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Mersin'de 3 adrese baskın: 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

1'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.