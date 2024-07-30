Mersin'de 3 adrese baskın: 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde imal edip satan şüpheliler belirlendi. Şüphelileri takibe alan ekipler 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 3 kişi yakalanırken ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kilo 350 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.