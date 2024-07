Mücadeleyi vatandaş kazandı! CHP'li belediye mahkemeyi kaybetti

İzmir'de Konak Belediyesi, Levent Mahallesinde yaşayan vatandaşları yıllardır 'modern bir semt pazarı kuracağım' yalanı ile uyuttu. Cumartesi günleri Vatan Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakinlerinin Pazar yerinin kaldırılmasına ilişkin belediyeye yaptıkları başvurular da sonuçsuz kalınca mahalleli konuyu yargıya taşıdı. İzmir 6. İdare Mahkemesi vatandaşları haklı bulup Pazar yerinin kaldırılmasına hükmetti. Konak Belediyesi'ne karşı başlattıkları hukuk mücadelesini kazanan mahalle sakinleri Başkan Mutlu'ya 'Mahkeme kararına uy, pazar yerini kaldır' çağrısında bulundu.VERDİKLERİ SÖZLERİ UNUTTULARSeçim meydanlarında vatandaşlara üstü kapalı modern semt pazarları kurma sözü veren CHP'li belediye başkan adayları koltuğa oturduktan sonra seçmene verilen sözleri çabuk unuttu.VATANDAŞ CANINDAN BEZDİBunun son örneği İzmir'in Konak ilçesine bağlı Levent semtinde yaşandı. Cumartesi günleri Vatan Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı yörede yaşayan vatandaşları adeta canından bezdirdi. Vatandaşlara her seferinde yeni bir semt pazarı yapacağız sözü veren Konak Belediyesi sözünde durmayınca vatandaşlar konuyu yargıya taşıdı.HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILARVatandaşların başvurusunu değerlendiren İzmir 6. İdare Mahkemesi, söz konusu pazar yerinin kaldırılmasına ilişkin yöre sakinlerinin yaptıkları başvurulara ret kararı veren Konak Belediyesinin işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını belirtip kararı iptal etti.Karar, kurulan Pazar yerine karşı hukuk mücadelesi başlatan vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çağrıda bulunan vatandaşlar mahkeme kararının bir an önce uygulanmasını Pazar yerinin kaldırılmasını talep etti.'HALK İSTEMİYORSA, BAŞKA GEREKÇE ARANMAZ'Mahkeme gerekçeli kararında vatandaşın pazar yerinin kaldırılmasına ilişkin Konak Belediyesine yaptığı başvuruların reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Belde içindeki bir yer semt pazarı olarak belirlenirken, çevreye, belde sakinlerinin günlük yaşamına ve diğer kamu hizmetlerine olan etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken mahkeme: 'Pazarın kurulduğu semtin sakinlerinin çoğunluğunun bu faaliyetten yakınmaları halinde, esasen başka bir gerekçe aranmasına da gerek bulunmayıp, belediyenin halkın huzur ve refahı açısından bu yakınmaları dikkate alması ve gerekir. Her hafta aynı şekilde günlük yaşamları bu olaydan etkilenen semt sakinlerinden uzun süreli olarak bu fedakarlığa katlanmaları da beklenemez. Bu durumda, pazar tezgahlarının bu caddede kurulmasının gerek ulaşımı gerekse diğer hizmetleri olumsuz olarak etkilediği, çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet verildiği belirtildiğinden bütün bu hususlar dikkate alındığında bu caddede oturan halkın sağlık, güvenlik gibi temel hizmetlerden yararlanmasını engellediği, ulaşım problemlerine neden olduğu kanısına varıldığından Vatan Caddesi'nde Cumartesi günleri kurulan pazar yerinin kaldırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.' İfadelerine yer verdi.USUL VE YASAYA AYKIRIMahalleli adına dava açan Burak Harmanlı isimli vatandaş ise bu durumun orada yaşayan semt sakinleri ile ailesi açısından artık çekilmez bir hale geldiğini söyledi. Belediyenin her seferinde bölgede yapılacak yeni imar düzenlemelerini gerekçe gösterip planlama bitince yeni semt pazarı yapacağız diyerek bölge halkını oyalayıp mağdur ettiğini belirten Harmanlı, pazarın kurulduğu günlerde caddeye herhangi bir acil durumda ambulans veya itfaiye araçlarının giremediğini belirtti.YOĞUN BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİ SÖZ KONUSUHarmanlı ayrıca, Cumartesi günleri aşırı gürültü meydana geldiği, pazarın bitiminden sonra ürün atıkları, poşet ve çöplerden dolayı yoğun bir çevre kirliliği ve koku oluştuğuna dikkat çekti.