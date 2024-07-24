Kaçak “Beyin” operasyonu! Piyasa değeri 50 milyon lira…

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; lüks araçlara ait piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan üç bin 234 adet kaçak motor ve şanzıman beyni ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde kaçak otomobil beyinlerinin depolandığı bir adresi tespit etti. İş yeri olarak kullanılan adrese Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi.Bir kişi '5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Lüks araçlara ait ve yasa dışı yollardan ülkemize getirilmiş piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan üç bin 234 motor ve şanzıman beyni ele geçirildi. El konulan araç beyinleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde basına sergilendi.