Mansur Yavaş Ankara'yı bitirdi İstanbul'u da satıyor! İşte PORTAŞ'ın İstanbul'da satışa çıkardığı mallar

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB iştiraki PORTAŞ AŞ'nin, İstanbul'da bulunan 4 adet taşınmazını ihale yoluyla satışa çıkardığı ortaya çıktı. Bu kapsamda İstanbul Şişli'de 2 dükkan ve 1 otopark, Beyoğlu'nda ise 1 otel satıldı. Taşınmazların toplam bedelinin ise 144 Milyon 907 Bin 500 TL'ye tekabül ediyor. İhale 14 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Mansur Yavaş'ta yönetiminde olduğu son 5 yıllık süre içinde, yüzlerce ayrı taşınmaz piyasa değerinin altında yaklaşık 24 milyar TL'ye satıldı.Bu rakamlar ortada iken, yeni bir taşınmaz satış sürecine daha girildi. Son ihalelerden biri de 23 Mayıs 2024'te yapılan ve e belediyeye ait 27 arsanın 668 milyon 485 bin TL bedelle satışa çıkarılması olmuştu.CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sağ kolu hatta prensi olarak anılan şimdiki Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde belediye iştirakini nasıl batırdığı seçimden önce ortaya çıkmıştı.Sayıştay raporunda yer alan skandalda, zararın 59 milyon 647 bin 720 lira olduğu ifade edilmişti. Özarslan'ın Yavaş'ın talimat ve yönlendirmeleri ile yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerin yanı sıra gelir gider tablosunun kontrolsüzlüğü de PORTAŞ'ı batırdı.2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ın, CHP'li Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından zararı 2023 döneminde zirveye ulaştı. 2023'te ABB iştiraki PORTAŞ'ın 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği ortaya çıktı.PORTAŞ'ta yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödenmekten şirketi mali anlamda zor duruma soktu.Ayrıca ABB Denetim Komisyonu raporuna göre: ABB'ye ait şirketlerin tamamının 2022 sonu itibariyle vergi ve sigorta prim borçları 1 Milyar TL'ye ulaştı. Son rakamın 2024 yılı itibariyle daha da arttığı ifade ediliyor.