Donald Trump mı Kamala Harris mi? The Economist anket sonuçlarını yayımladı: Zamanı ve karizması yok

ABD'nin mevcut başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından gözler Demokrat Parti'de.Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklerken çok sayıda Demokrat milletvekili ve vali de onu takip etti.Kamala Harris'in Demokrat Parti kongresinde aday olarak seçilmesi muhtemel görülüyor. Peki, Harris aday olması durumunda Biden'a karşı anketlerde önde giden Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yenebilir mi? The Economist, ilk anketleri yayımladı.Kamala Harris için "Karizması ve zamanı yok" diyen The Economist, Harris'in Barack Obama ve Donald Trump gibi kendi karizmaları ve cüretkarlıkları ile değil, George Bush ve Joe Biden gibi aile isimleri, Kongre'de görev yapmış olmak ve güçlü büyüklerin akıl hocalığından yararlanarak yükseldiğini belirtti.Biden ve Trump, 27 Haziran'da CNN'de yayımlanan TV karşılaşmasına katılmış ve Biden, hezimetle sonuçlanan yayının ardından adaylığı bırakması için büyük baskıya uğramıştı.27 Haziran'dan sonra Trump anketlerde Biden'a resmen fark atmaya başlamıştı. CNN karşılaşmasından önce düzenlenen anketlerde Trump Biden'ın yüzde 45'e yüzde 44 oranı ile yalnızca bir puan önündeyken Kamala Harris'in ise yüzde 48'e 42 ile altı puan önündeydi. 27 Haziran'dan bu yana Harris'in bu farkı yüzde 48'e yüzde 45 ile yüzde üçe düşürdü.The Economist, Biden'ın genç, siyahi seçmen karşısında çuvalladığını belirtirken Demokratların Trump'tan 18 yaş küçük olan ilk siyahi ve Asyalı kadın Harris'in parti tabanını yeniden harekete geçireceğini umduğunu vurguladı.Olası Demokrat adaylar ile Trump'ı karşı karşıya getiren çok sayıda anket uygulanırken The Economist, bu anketlerde eski Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama hariç herkesin kaybettiğini belirtti.