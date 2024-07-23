Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma, Türkiye'ye gurur vermeye devam ediyor.Sabırsızlıkla beklenen Kızılelma'nın test uçuşları sürüyor.Geliştirme testleri devam eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Motor Çalıştırma Testi'ni başarıyla tamamladı.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen yerli ve milli imkanlarla Türkiye'nin gücüne güç katacak SİHA'sı KIZILELMA PT-3'ün yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.Kızılelma'nın motor çalıştırma testine tabi tutulduğu videoda, testin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği görülüyor.Paylaşılan görüntüden TC-OZB3'ün, yerdeyken tam motor gücüne ulaştığı ve hatta artyakıcı olarak Türkçeye çevrilen afterburner açtığı görülüyor.Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor.Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi, 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.Bayraktar Kızılelma, bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek.Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.