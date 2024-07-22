Netanyahu'yu korku sardı! ABD'ye gidiyor

The Times Of İsrael'de yer alan bir habere göre, eli kanlı Netanyahu Washington ziyareti için yola çıkmadan önce soykırımın en büyük destekçisi Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.srail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yürüttüğü saldırılarda verdiği destek nedeniyle Biden'dan övgüyle söz etti.İsrail Başbakanı, ziyaret esnasında Biden'ı görmeyi umduğunu belirterek 'ziyaretinin Biden'a uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacağını' ifade etti.Netanyahu, Biden ile 'rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın terör ekseniyle yüzleşmeyi ve İsrail vatandaşlarının tamamının kuzey ve güneydeki evlerine güvenli şekilde dönmesinin sağlanmasını' ele alacağını ifade etti.Netanyahu, Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmelerinde ve Kongre'de yapacağı konuşmada, 'Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim.' ifadelerini kullandı.7 Ekim tarihinden itibaren ABD'nin sonsuz desteğini alan Netanyahu, iki ülkenin 'birleşik cephe' olmasının önemini de vurgulayarak, ABD ve İsrail'in 'bugün, yarın ve daima birlikte' olduğunu dile getirdi.ABD'ye soykırım için yeni 'finansman' sağlamak için giden Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması bekleniyor.Aralarında Bernie Sanders'ın da bulunduğu çok sayıda Kongre üyesi, konuşmayı boykot edeceklerini ve katılmayacaklarını açıklamıştı.Bu hitap için Washington'a gidecek Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana ilk yurt dışı seyahatini de ABD'ye yapmış olacak. Netanyahu'nun ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi öngörülüyor.