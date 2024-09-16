WhatsApp'tan kullanıcılarına büyük jest! Topluluk yöneticilerine para dağıtacak

Dünya çapında popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Buna göre Android için geşiştirilen '2.24.19.34' beta sürümünde test edilen yeni özellikle kullanıcılar para kazanabilecek.Yeni özellik olarak topluluk yöneticileri artık topluluktarını başka kişilere deveredebilecek.WhatsApp toplulukları, birden fazla grubun bir araya gelerek oluşturduğu geniş iletişim ağları olarak biliniyor. Bu özellik, topluluk yöneticileri sahip oldukları toplulukları istdikleri kişilere devredebilecek. Devir işlemi sonrasında eski yöneticiler isterse yötenici olarak kalmaya devam edebilecek, ancak yeni yönetici eski yöneticileri göreden alma yetkisine sahip olacak.Emek vererek büyüttükleri toplulukları devretmek isteyen yöneticiler, bu işlemden maddi kazanç sağlayabilecekler. Bu da WhatsApp'ı sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir kazanç platformu haline getirebilir.