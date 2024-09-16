WhatsApp'tan kullanıcılarına büyük jest! Topluluk yöneticilerine para dağıtacak
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, topluluk yöneticilerine topluluklarını devrederek gelir etme imkanı tanıyacak. Bahsi geçen bu özellik üzerine çalışmalar başladı. İşte detaylar...
Dünya çapında popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Buna göre Android için geşiştirilen '2.24.19.34' beta sürümünde test edilen yeni özellikle kullanıcılar para kazanabilecek.
Yeni özellik olarak topluluk yöneticileri artık topluluktarını başka kişilere deveredebilecek.
TOPLULUKLAR NASIL DEVREDİLECEK?
WhatsApp toplulukları, birden fazla grubun bir araya gelerek oluşturduğu geniş iletişim ağları olarak biliniyor. Bu özellik, topluluk yöneticileri sahip oldukları toplulukları istdikleri kişilere devredebilecek. Devir işlemi sonrasında eski yöneticiler isterse yötenici olarak kalmaya devam edebilecek, ancak yeni yönetici eski yöneticileri göreden alma yetkisine sahip olacak.
KAZANÇ ELDE ETME İMKANI
Emek vererek büyüttükleri toplulukları devretmek isteyen yöneticiler, bu işlemden maddi kazanç sağlayabilecekler. Bu da WhatsApp'ı sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir kazanç platformu haline getirebilir.