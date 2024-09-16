Narin'in dereden çıkarılma anı! Kahreden fotoğraf

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olan ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 15 yaşındaki Ramazan A. yeniden tutuklandı.İfadeler doğrultusunda yeniden tutuklanan Ramazan A. ile birlikte tutuklu sayısı 11'e yükseldi.Soruşturma kapsamında mahalleden 2 kişi daha gözaltına alınırken Ramazan A.'nın tutuklama gerekçesi mahkeme tutanaklarına yansıdı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına eklenen yeni bir fotoğraf, olayın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.Küçük Narin'in cansız bedeni, bir çuval içinde dereye gömülmüş ve üzeri büyük taşlarla örtülmüştü.Ajanslar tarafından yayınlanan fotoğrafta, jandarma ekiplerinin cenazenin üzerindeki dev taşları kaldırma anı yer alıyor. Görüntü, olayın acısını ve trajedisini bir kez daha gözler önüne serdi.