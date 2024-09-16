Türkiye, Çin'i geçerek SİHA pazarında liderliğe yükseldi

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiinde İHA ve SİHA ile büyük bir ivme yakaladı.Özellikle son yıllarda Bayraktar TB2 ve ANKA gibi SİHA'larla elde edilen operasyonel başarılar, Türkiye’yi dünya savunma sahnesinde önemli bir konuma taşıdı.Hem terörle mücadelede hem de sınır ötesi harekâtlarda etkin kullanılan teknolojiler, dünya genelinde ilgi toplarken birçok ülke Türkiye’den İHA ve SİHA tedarik etmek için sıraya girdi.Türkiye, bu alandaki başarılarıyla savunma sanayiinde küresel bir marka haline geldi.ABD merkezli bir araştırma kuruluşunun raporunda, "Türkiye, 2021 itibarıyla dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu." ifadelerine yer verildi.Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi, askeri insansız hava araçları küresel pazarına ilişkin yayımladığı çalışmada, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri insansız hava araçları geliştirerek pazar payını artırdığına dikkat çekti.Rapordaki verilere göre, son 10 yılda küresel çapta askeri İHA satışları hızla arttı.2014 yılında Çin, bu pazarda lider konumdayken, 2021 itibarıyla Türkiye, Çin'i geride bırakarak öne çıktı.2022 yılında altı farklı ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA'larını satın aldı. Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi bölgelerdeki çatışmalarda gösterilen stratejik başarılar ve Türkiye'nin hızlı teslim kabiliyeti, Türkiye'yi İHA sektöründe zirveye taşıdı.2021'den bu yana Türkiye, küresel askeri İHA pazarında en büyük tedarikçi konumunda. Rapora göre, 2018’den beri Türkiye, dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini gerçekleştirmiş durumda.