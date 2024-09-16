Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toplanmayan çöpler mahalleliyi bezdirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşların başı toplanmayan çöplerle dertte.İlçede bulunan Serdar Mahallesi'nde CHP'li İzmit Belediyesi tarafından toplanmayan çöpler kokmaya başladı.Çöplerin çeşitli hastalıklara davetiye çıkartacak şekilde sokaklarda biriktiği görüldü.Toplanmayan çöpler sebebiyle vatandaşlar İzmit Belediyesi'ne tepki gösterdi.Mahalle halkı sık sık aynı görüntülerin yaşandığından şikayetçi.Toplanmayan çöplerden bıkan mahalle halkı, 'Artık bıktık, 2024 yılındayız. Bu görüntüler Kocaeli'nin göbeğindeki İzmit'e yakışmıyor. Sürekli böyle. Çöp kamyonu bazen uğruyor, bazen uğramıyor. Şu görüntüyü bir belediye başkanı kendine nasıl yakıştırabiliyor. Sadece mahallemiz değil, İzmit'in genelinde bir çöp sıkıntısı yaşanıyor. Nereye gitsek görüyoruz' dedi.Vatandaşların çektiği fotoğraflarda, büyük çöp yığını yer alıyor.